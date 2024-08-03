Глава МОК подколол Макрона каламбуром про заплыв олимпийцев по гниющей Сене
Глава МОК Томас Бах назвал заплыв по Сене на Олимпиаде "Сена-сационным"
Соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр в Париже стали сенсационными, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
"Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался", — сказал Бах на брифинге.
Триатлон подразумевает проведение заплывов, но в Париже дела с этим обстоят настолько скверно, насколько скверна сама река Сена, купание в которой было запрещено почти ровно 100 лет назад. Предрассудки решила развеять мэр Парижа, которая занырнула в реку, показав, что вода в ней как минимум не разъедает кожу. Макрон, в свою очередь, решил этого не делать, но после заплывов похвалил государство за то, что спустя сотню лет в Сене вновь можно купаться. Этот дар купания он назвал "сказочным наследием" жителям региона.
ТАСС / ЕРА