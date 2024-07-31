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Регион
31 июля, 13:31

Макрон отреагировал на заплыв по Сене словами "достигли невозможного"

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / Louise Delmotte

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / Louise Delmotte

Во Франции "достигли невозможного", очистив реку Сена до состояния, когда в ней можно плавать. Такие слова удивления выразил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.

"Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать", — отметил политик.

Он добавил, что чистая Сена с возможностью плавания — это "сказочное наследие" для всех жителей региона.

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Напомним, состояние воды в Сене, видимо, настолько ужасно, что даже лидер Франции Эмманюэль Макрон отказался устроить в ней заплыв. Несмотря на все негативные предпосылки и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли женские соревнования по триатлону. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы ничего не подхватить.

Николай Рюмин
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