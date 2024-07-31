Макрон отреагировал на заплыв по Сене словами "достигли невозможного"

Во Франции "достигли невозможного", очистив реку Сена до состояния, когда в ней можно плавать. Такие слова удивления выразил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.

"Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать", — отметил политик.