"Выйдем такие": Нидерландская пловчиха потроллила французов картинкой Голлума в мутной Сене

Олимпийская чемпионка по плаванию в открытой воде из Нидерландов Шарон ван Раувендал оригинально высказалась о состоянии воды в парижской Сене. Она выложила в одной из социальных сетей сгенерированную, по всей видимости, нейросетью картинку с Голлумом из произведений Джона Толкина, дающим интервью в реке. Спортсменка сопроводила пост шуткой.