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31 июля, 09:07

"Выйдем такие": Нидерландская пловчиха потроллила французов картинкой Голлума в мутной Сене

Олимпийская чемпионка ван Раувендал пошутила, что станет Голлумом в реке Сене

Шарон ван Раувендал и картинка с Голлумом, опубликованная ей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svrouwendaal

Шарон ван Раувендал и картинка с Голлумом, опубликованная ей. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / svrouwendaal

Олимпийская чемпионка по плаванию в открытой воде из Нидерландов Шарон ван Раувендал оригинально высказалась о состоянии воды в парижской Сене. Она выложила в одной из социальных сетей сгенерированную, по всей видимости, нейросетью картинку с Голлумом из произведений Джона Толкина, дающим интервью в реке. Спортсменка сопроводила пост шуткой.

"Мы выйдем из воды такими", — написала она.

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Напомним, состояние воды в Сене, видимо, настолько "не очень", что даже президент Франции Эмманюэль Макрон отказался лично устроить в ней заплыв. Несмотря на все опасения и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли женские соревнования по триатлону. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы ничего не подхватить.

Матвей Константинов
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