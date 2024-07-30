"Зона экологического бедствия" : Эколог рассказал, что могут подцепить олимпийцы в Сене

Загрязнение Сены связано прежде всего с антропогенным воздействием, а осадки, напротив, очищают парижскую реку через водно-ручьевую систему. Так член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко прокомментировал отмену стартов на открытой воде в рамках Олимпиады в Париже.

"Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена — судоходная река, и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается. Кроме того, есть большое количество сливов от близлежащих заведений", — пояснил Рыбальченко в беседе 360.ru.

Специалист добавил, что соли тяжёлых металлов, опасные бактерии и водоросли могут вызвать существенную аллергическую реакцию у спортсменов, вплоть до отёка Квинке, который требует срочной медпомощи.