"Зона экологического бедствия" : Эколог рассказал, что могут подцепить олимпийцы в Сене
Эколог Рыбальченко: Сену загрязнили сливы в реку и проходящие суда
Загрязнение Сены связано прежде всего с антропогенным воздействием, а осадки, напротив, очищают парижскую реку через водно-ручьевую систему. Так член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко прокомментировал отмену стартов на открытой воде в рамках Олимпиады в Париже.
"Дело здесь не в дождях, которые через водно-ручьевую систему вымывают различные загрязнения. Сена — судоходная река, и по ней регулярно ходят различные лодки и катера, с которых что только не выбрасывается. Кроме того, есть большое количество сливов от близлежащих заведений", — пояснил Рыбальченко в беседе 360.ru.
Специалист добавил, что соли тяжёлых металлов, опасные бактерии и водоросли могут вызвать существенную аллергическую реакцию у спортсменов, вплоть до отёка Квинке, который требует срочной медпомощи.
По его словам, негативная экологическая ситуация сложилась и в самом Париже. Рыбальченко отметил, что столица Франции "перегружена", в ней проживает большое количество мигрантов, которые "не отличаются чистоплотностью". А главная река Парижа и вовсе стала зоной экологического бедствия.
Ранее Life.ru писал, что соревнования мужских команд по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за грязной воды в Сене. Анализы, взятые в реке, показали низкий уровень качества воды, который не обеспечивал достаточных гарантий для проведения турнира. До этого также был отменён тренировочный заплыв триатлонистов. При этом до начала Игр французские власти уверяли, что проблем с водой нет. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в Сену, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон плавать там не стал.