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31 июля, 08:06

"А они выживут?": Олимпийцы всё же устроили заплыв по парижской Сене, и за них страшновато

На Олимпиаде в Париже начались соревнования по женскому триатлону в реке Сене

Женские соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже. Обложка © X / World Triathlon

Женские соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже. Обложка © X / World Triathlon

На Олимпиаде в Париже всё же начались женские соревнования по триатлону. Атлеты уже проплыли по Сене и прошли испытание велосипедом, и теперь им остаётся показать себя в беге. Пресс-служба Международного союза триатлона показала, как это выглядит.

Судя по фото, некоторым заплыв удался нелегко. Примечательно, что в самом союзе, анонсируя соревнования, ограничились лаконичным "мы поплывём" и напряжённым смайликом. В социальной сети X тем временем массово советуют атлетам принять лекарства, чтобы не отравиться, а также интересуются, почему организаторы не выбрали более безопасного водоёма.

"У вас нет во Франции озера, где можно было бы это безопасно организовать?" — спросил пользователь.

"Конечно, есть, но прежде всего у нас есть политики, которым необходимо оправдать 1,4 миллиарда потраченных впустую государственных денег", — ответил ему другой.

"Примите лекарства после, пожалуйста. Забудьте о допинге, просто примите побольше таблеток", — шутит третий.

"Выживут ли спортсмены?" — написал юзер.

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Напомним, состояние воды в Сене уже привело к переносу мужских соревнований по триатлону. То же коснулось и тренировочного заплыва. Мэр Парижа Анн Идальго даже погрузилась в Сену, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью атлетов. А вот президент Эмманюэль Макрон повторять за ней не стал.

Матвей Константинов
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