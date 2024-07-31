"А они выживут?": Олимпийцы всё же устроили заплыв по парижской Сене, и за них страшновато

На Олимпиаде в Париже всё же начались женские соревнования по триатлону. Атлеты уже проплыли по Сене и прошли испытание велосипедом, и теперь им остаётся показать себя в беге. Пресс-служба Международного союза триатлона показала, как это выглядит.

Судя по фото, некоторым заплыв удался нелегко. Примечательно, что в самом союзе, анонсируя соревнования, ограничились лаконичным "мы поплывём" и напряжённым смайликом. В социальной сети X тем временем массово советуют атлетам принять лекарства, чтобы не отравиться, а также интересуются, почему организаторы не выбрали более безопасного водоёма.

"У вас нет во Франции озера, где можно было бы это безопасно организовать?" — спросил пользователь.

"Конечно, есть, но прежде всего у нас есть политики, которым необходимо оправдать 1,4 миллиарда потраченных впустую государственных денег", — ответил ему другой.

"Примите лекарства после, пожалуйста. Забудьте о допинге, просто примите побольше таблеток", — шутит третий.