Легкоатлетка Альфред принесла первую олимпийскую медаль в истории Сент-Люсии

Легкоатлетка из Сент-Люсии, 23-летняя Жюльен Альфред одержала победу на Олимпиаде в Париже в забеге на 100 м, придя к финишу за 10,72 секунды. Следом за ней за 10,87 секунды пришла американка Ша'Карри Ричардсон. Бронзу взяла тоже спортсменка из Штатов Мелисса Джефферсон (10,92).

Эта медаль стала знаковой для Сент-Люсии, так как является первой для страны на Олимпийских играх. Хотя Сент-Люсия участвует в летних играх с 1996 года. Кроме того, Альфред стала чемпионкой мира в помещении в беге на 60 м.