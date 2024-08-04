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3 августа, 21:29

Легкоатлетка Альфред принесла первую олимпийскую медаль в истории Сент-Люсии

Легкоатлетка из Сент-Люсии, 23-летняя Жюльен Альфред. Обложка © X / Paris 2024 / Getty Images / Cameron Spencer

Легкоатлетка из Сент-Люсии, 23-летняя Жюльен Альфред. Обложка © X / Paris 2024 / Getty Images / Cameron Spencer

Легкоатлетка из Сент-Люсии, 23-летняя Жюльен Альфред одержала победу на Олимпиаде в Париже в забеге на 100 м, придя к финишу за 10,72 секунды. Следом за ней за 10,87 секунды пришла американка Ша'Карри Ричардсон. Бронзу взяла тоже спортсменка из Штатов Мелисса Джефферсон (10,92).

Эта медаль стала знаковой для Сент-Люсии, так как является первой для страны на Олимпийских играх. Хотя Сент-Люсия участвует в летних играх с 1996 года. Кроме того, Альфред стала чемпионкой мира в помещении в беге на 60 м.

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Ранее американская пловчиха Кэти Ледеки на Олимпиаде в Париже взяла девятую в карьере золотую медаль, сравнявшись с рекордом советской гимнастки Ларисы Латыниной, зафиксированным среди женщин по этому показателю.

Анатолий Симоненко
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