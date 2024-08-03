Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Обложка © X / CGTN на русском
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь завоевала золотую медаль в женском одиночном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Китаянка одержала победу над хорваткой Донной Векич. Матч состоял из двух сетов и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Циньвэнь. В женском одиночном турнире на этой Олимпиаде выступали три россиянки, дальше всех прошла Диана Шнайдер, уступившая во втором круге.
Ранее Life.ru сообщал, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде. В финале они встретятся с итальянскими спортсменками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Девочки стали первыми атлетами из РФ, гарантировавшими медали Олимпиады.