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3 августа, 16:47

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Обложка © X / CGTN на русском

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Обложка © X / CGTN на русском

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь завоевала золотую медаль в женском одиночном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Китаянка одержала победу над хорваткой Донной Векич. Матч состоял из двух сетов и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Циньвэнь. В женском одиночном турнире на этой Олимпиаде выступали три россиянки, дальше всех прошла Диана Шнайдер, уступившая во втором круге.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде. В финале они встретятся с итальянскими спортсменками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Девочки стали первыми атлетами из РФ, гарантировавшими медали Олимпиады.

Александра Мышляева
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