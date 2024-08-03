Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала олимпийской чемпионкой

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь завоевала золотую медаль в женском одиночном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Китаянка одержала победу над хорваткой Донной Векич. Матч состоял из двух сетов и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Циньвэнь. В женском одиночном турнире на этой Олимпиаде выступали три россиянки, дальше всех прошла Диана Шнайдер, уступившая во втором круге.