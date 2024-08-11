Стало известно, какая страна бывшего СССР завоевала больше всего золота на Олимпиаде

Сборная Узбекистана стала лучшей из постсоветских стран в общем медальном зачёте летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортсмены завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Пять наград высшей пробы принесли Узбекистану боксёры. Золото завоевали Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (до 71 кг), Лазизбек Муллажонов (до 92 кг) и Баходир Джалолов (+92 кг). Также первые места заняли дзюдоистка Диёра Келдиёрова (до 52 кг), тхэквондист Улугбек Рашитов (до 68 кг) и борец-вольник Разамбек Жамалов (до 74 кг).

Украинские спортсмены заняли 22-е место, выиграв три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это на семь медалей меньше, чем на прошлых Играх в Токио. В активе Грузии три золота, три серебра и бронза — итоговое 24-е место. Азербайджан выиграл два золота, два серебра и три бронзы, расположившись в медальном зачёте на 30-й строчке. По одной золотой медали завоевали спортсмены из Казахстана и Белоруссии.