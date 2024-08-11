Том Круз на мотоцикле и пожарные-акробаты: В Париже началась церемония закрытия Олимпиады
В Париже началась церемония закрытия летних Олимпийских игр
В Париже на стадионе "Стад де Франс" вечером в воскресенье, 11 августа, проходит церемония закрытия летних Олимпийских игр. Ожидается, что торжественное событие соберёт у экранов 1,5 миллиарда человек.
Церемонию организаторы разбили на блоки. Так, вначале вынесут флаги государств-участников, потом состоится парад спортсменов и награждение победителей. Также запланирован спуск олимпийского флага и его передача городу-организатору следующей летней Олимпиады – 2028 — Лос-Анджелесу.
На закрытии выступят французские группы Phoenix и AIR. Кроме того, на сцену выйдут американские рэпер Снуп Догг и певица Тейлор Свифт. Почётными гостями станут режиссёр фильма "Барби" Грета Гервиг, исполнивший роль Кена Райан Гослинг, а также актёр Леонардо Ди Каприо и многие другие. Ожидается, что в масштабном шоу также будет участвовать Том Круз — актёр исполнит трюки на мотоцикле. А певица Билли Айлиш исполнит композиции The Greatest ("Величайшая") и Birds of a feather ("Рыбак рыбака") из своего последнего альбома.
По задумке худрука церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, актёра и режиссёра Томаса Джолли, сегодня вечером зрители увидят шоу под названием "Рекорды". В нём будет участвовать порядка сотни человек, среди которых артисты цирка, акробаты и парижские пожарные. Местные СМИ отмечают, что они покажут "антиутопическую вселенную".
Напомним, летние Олимпийские игры в Париже проводились с 26 июля по 11 августа 2024 года. На Олимпиаде выступили лишь 15 российских спортсменов, которые получили нейтральный статус. Атлеты из РФ выиграли одну медаль. Обладателями серебра стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. К слову, Олимпиада в Париже оказалась одной из самых скандальных, начиная с момента своего открытия. На торжественной церемонии 26 июля организаторы показали шокирующее представление, в котором участвовали трансвеститы, голый разукрашенный мужчина, а также была пародия на Тайную вечерю. После разразился скандал из-за воды в Сене, чистота которой вызывала вопросы перед каждым заплывом. Также атлеты жаловались на плохое питание в Олимпийской деревне, где подавались недожаренное мясо и рыба с червями.
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