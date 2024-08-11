Том Круз на мотоцикле и пожарные-акробаты: В Париже началась церемония закрытия Олимпиады

В Париже на стадионе "Стад де Франс" вечером в воскресенье, 11 августа, проходит церемония закрытия летних Олимпийских игр. Ожидается, что торжественное событие соберёт у экранов 1,5 миллиарда человек.

Церемонию организаторы разбили на блоки. Так, вначале вынесут флаги государств-участников, потом состоится парад спортсменов и награждение победителей. Также запланирован спуск олимпийского флага и его передача городу-организатору следующей летней Олимпиады – 2028 — Лос-Анджелесу.

На закрытии выступят французские группы Phoenix и AIR. Кроме того, на сцену выйдут американские рэпер Снуп Догг и певица Тейлор Свифт. Почётными гостями станут режиссёр фильма "Барби" Грета Гервиг, исполнивший роль Кена Райан Гослинг, а также актёр Леонардо Ди Каприо и многие другие. Ожидается, что в масштабном шоу также будет участвовать Том Круз — актёр исполнит трюки на мотоцикле. А певица Билли Айлиш исполнит композиции The Greatest ("Величайшая") и Birds of a feather ("Рыбак рыбака") из своего последнего альбома.