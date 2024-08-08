Британскую чемпионку шокировали блюда с сырым мясом в Олимпийской деревне Британскую чемпионку Энсли возмутило сырое мясо в блюдах в Олимпийской деревне 8 августа, 13:29 Жизель Энсли. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / giselleansley

Представительница сборной Великобритании по хоккею на траве, чемпион летних Олимпийских игр 2016 года Жизель Энсли возмутилась из-за блюд с сырым мясом во время обедов в Олимпийской деревне в Париже. Её слова приводит Daily Mail.

"Поначалу еда была ужасной, и её было недостаточно. Шампуры с мясом индейки были неправильно приготовлены и были сырыми в середине. Это опасно. Популярные блюда заканчивались, и спортсменам не хватало еды", — поделилась Энсли.

Она добавила, что плохое питание сказывается на тренировках спортсменов, которые не могут проявить себя в полную силу. Британка отметила, что поставила бы один балл из десяти за блюда в Олимпийской деревне. Однако в последние дни, рацион стал немного лучше и тянет на пять баллов из десяти, заключила Энсли.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити сообщил, что в Олимпийский деревне подают рыбные блюда с червями, при этом стоять в очереди за едой спортсменам приходится не менее получаса.

Авторы Татьяна Миссуми