Одолели тошнота и диарея: Заплыв в Сене обернулся для немецкой пловчихи серьёзным недугом

Пловчиха сборной Германии Леони Бек заявила, что после соревнований в Сене в рамках ОИ-2024 столкнулась с симптомами кишечного заболевания. О последствиях заплыва в реке она рассказала на своей странице в соцсетях.

По словам 27-летней Бек, после состязаний её одолели тошнота и диарея. При этом она напомнила, что организаторы Олимпиады заверили спортсменов в качестве воды. Соревнования на открытой воде у женщин на дистанции 10 км прошли в минувший четверг, 8 августа. Немецкая атлетка заняла девятое место.