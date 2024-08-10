Одолели тошнота и диарея: Заплыв в Сене обернулся для немецкой пловчихи серьёзным недугом
Пловчиха из ФРГ сообщила о симптомах кишечной инфекции после заплыва в Сене
Пловчиха сборной Германии Леони Бек. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leoniebeckswim
Пловчиха сборной Германии Леони Бек заявила, что после соревнований в Сене в рамках ОИ-2024 столкнулась с симптомами кишечного заболевания. О последствиях заплыва в реке она рассказала на своей странице в соцсетях.
По словам 27-летней Бек, после состязаний её одолели тошнота и диарея. При этом она напомнила, что организаторы Олимпиады заверили спортсменов в качестве воды. Соревнования на открытой воде у женщин на дистанции 10 км прошли в минувший четверг, 8 августа. Немецкая атлетка заняла девятое место.
Напомним, река Сена долгие годы была непригодна для купания из-за критичных загрязнений. Однако на Олимпийских играх в Париже решили использовать её в качестве площадки для соревнований. Многих спортсменов стошнило после заплыва, а некоторых даже несколько раз. В Сети шутят, что пловцам стоило принять побольше лекарств, чтобы не подцепить уйму болячек.