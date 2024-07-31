"Рвало 10 раз": Триатлонистов стошнило после заплыва по грязнющей Сене на Олимпиаде
Триатлонистам стало плохо после заплыва по Сене на Олимпиаде в Париже
Заплыв по кишащей бактериями реке Сене в Париже на Олимпийских играх не заставил себя долго ждать: многих триатлонистов стошнило после соревнований, а некоторых даже несколько раз. В числе "рекордсменов" оказался канадец Тайлер Миславчук, которого вырвало десять раз после заплыва.
Соревнования триатлонистов включают в себя заплыв на 1,5 км по Сене, велогонки на 40 км и бег на 10 км. Высокий уровень загрязнения в реке организаторов не смутил, в связи с чем итог был соответствующий. Так, многие спортсмены пожаловались на недомогание после прохождения дистанции, других же просто стошнило.
"Я приехал сюда не для того, чтобы войти в десятку лучших, но я выложился полностью. Я шёл до конца и не жалею — меня рвало десять раз", — заявил канадский триатлонист Тайлер Миславчук, которого цитирует Daily Mail.
Недомогание также почувствовала триатлонистка Екатерина Шабалина, выступавшая за сборную Казахстана. Спортсменка призналась, что во время турнира её ударили по голове, после чего она захлебнулась речной водой. Затем девушку стошнило. В результате она не смогла дойти до финиша. Ей потребовалась помощь медиков.
"Судьям отслеживать драку на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", — сообщила Шабалина Sport24.
Напомним, что река Сена уже многие годы непригодна для купания из-за критичного уровня загрязнения. Даже лидер Франции Эмманюэль Макрон отказался устроить в ней заплыв. Несмотря на все предупреждения и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли женские соревнования по триатлону. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы не поймать ряд болезней. А американский триатлонист придумал мерзкий лайфхак, чтобы подготовиться к состязаниям, — он просто перестал мыть руки после туалета.
X / Olympics