"Рвало 10 раз": Триатлонистов стошнило после заплыва по грязнющей Сене на Олимпиаде

Заплыв по кишащей бактериями реке Сене в Париже на Олимпийских играх не заставил себя долго ждать: многих триатлонистов стошнило после соревнований, а некоторых даже несколько раз. В числе "рекордсменов" оказался канадец Тайлер Миславчук, которого вырвало десять раз после заплыва.

Соревнования триатлонистов включают в себя заплыв на 1,5 км по Сене, велогонки на 40 км и бег на 10 км. Высокий уровень загрязнения в реке организаторов не смутил, в связи с чем итог был соответствующий. Так, многие спортсмены пожаловались на недомогание после прохождения дистанции, других же просто стошнило.

"Я приехал сюда не для того, чтобы войти в десятку лучших, но я выложился полностью. Я шёл до конца и не жалею — меня рвало десять раз", — заявил канадский триатлонист Тайлер Миславчук, которого цитирует Daily Mail.

Недомогание также почувствовала триатлонистка Екатерина Шабалина, выступавшая за сборную Казахстана. Спортсменка призналась, что во время турнира её ударили по голове, после чего она захлебнулась речной водой. Затем девушку стошнило. В результате она не смогла дойти до финиша. Ей потребовалась помощь медиков.