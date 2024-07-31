Триатлонист из США нашёл мерзкий лайфхак подготовиться к заплыву в кишащей бактериями Сене
The Sun: Триатлонист из США Райдер перестал мыть руки после туалета перед ОИ
Триатлонист Сет Райдер. Обложка © Gettyimages / Jörg Schüler
Американский триатлонист Сет Райдер заявил, что перестал мыть руки после похода в туалет. Таким образом атлет планирует подготовить свой организм к заплыву по Сене во время Олимпийский игр в Париже, где до сих пор фиксируется высокий уровень содержания кишечной палочки и иных опасных бактерий.
"Я просто пытаюсь повысить свой порог устойчивости к кишечной палочке, подвергая себя небольшому её воздействию в течение дня. Это касается таких мелочей, как немытьё рук после посещения туалета, и тому подобное", — заявил американец в разговоре с The Sun.
Обещанные заплывы должны были состояться ещё 30 июля, однако их пришлось перенести, так как вода в реке не соответствует норме и буквально кишит бактериями.
В итоге соревнования по триатлону прошли 31 июля. Золото завоевала француженка Кассандра Богран. Среди мужчин победил британский спортсмен Алекс Йи.
Напомним, состояние воды в Сене, видимо, настолько ужасно, что даже лидер Франции Эмманюэль Макрон отказался устроить в ней заплыв. При этом он утверждает, что река чистая. Несмотря на все негативные предпосылки и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли женские соревнования по триатлону. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы ничего не подхватить.