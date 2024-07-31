Триатлонист из США нашёл мерзкий лайфхак подготовиться к заплыву в кишащей бактериями Сене

Американский триатлонист Сет Райдер заявил, что перестал мыть руки после похода в туалет. Таким образом атлет планирует подготовить свой организм к заплыву по Сене во время Олимпийский игр в Париже, где до сих пор фиксируется высокий уровень содержания кишечной палочки и иных опасных бактерий.

"Я просто пытаюсь повысить свой порог устойчивости к кишечной палочке, подвергая себя небольшому её воздействию в течение дня. Это касается таких мелочей, как немытьё рук после посещения туалета, и тому подобное", — заявил американец в разговоре с The Sun.

Обещанные заплывы должны были состояться ещё 30 июля, однако их пришлось перенести, так как вода в реке не соответствует норме и буквально кишит бактериями.