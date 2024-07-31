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31 июля, 13:47

Триатлонист из США нашёл мерзкий лайфхак подготовиться к заплыву в кишащей бактериями Сене

The Sun: Триатлонист из США Райдер перестал мыть руки после туалета перед ОИ

Триатлонист Сет Райдер. Обложка © Gettyimages / Jörg Schüler

Триатлонист Сет Райдер. Обложка © Gettyimages / Jörg Schüler

Американский триатлонист Сет Райдер заявил, что перестал мыть руки после похода в туалет. Таким образом атлет планирует подготовить свой организм к заплыву по Сене во время Олимпийский игр в Париже, где до сих пор фиксируется высокий уровень содержания кишечной палочки и иных опасных бактерий.

"Я просто пытаюсь повысить свой порог устойчивости к кишечной палочке, подвергая себя небольшому её воздействию в течение дня. Это касается таких мелочей, как немытьё рук после посещения туалета, и тому подобное", — заявил американец в разговоре с The Sun.

Обещанные заплывы должны были состояться ещё 30 июля, однако их пришлось перенести, так как вода в реке не соответствует норме и буквально кишит бактериями.

В итоге соревнования по триатлону прошли 31 июля. Золото завоевала француженка Кассандра Богран. Среди мужчин победил британский спортсмен Алекс Йи.

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Напомним, состояние воды в Сене, видимо, настолько ужасно, что даже лидер Франции Эмманюэль Макрон отказался устроить в ней заплыв. При этом он утверждает, что река чистая. Несмотря на все негативные предпосылки и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли женские соревнования по триатлону. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы ничего не подхватить.

Мария Любицкая
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