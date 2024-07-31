Организаторы Олимпиады не придумали альтернативы кишащей бактериями Сене
Мэр Парижа Идальго: У организаторов ОИ-2024 не было альтернативы заплывам в Сене
У организаторов Олимпиады во Франции не было запасного плана, кроме проведения соревнования по триатлону и плаванию в открытой воде в Сене. Об этом рассказала мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции RMC.
"Мы всегда были уверены в этом, потому что мы работаем серьёзно с большими профессионалами. У нас не было плана "Б", потому что нам не нужен был план "Б". Для нас план "А" всегда был единственным возможным", — сказала она.
Напомним, состояние воды в Сене, видимо, настолько критично, что даже лидер Франции Эмманюэль Макрон отказался устроить в ней заплыв. Несмотря на все предупреждения и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли женские соревнования по триатлону. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы не поймать ряд болезней. А американский триатлонист придумал мерзкий лайфхак, чтобы подготовиться к состязаниям — он просто перестал мыть руки после туалета.
ТАСС / Александр Щербак