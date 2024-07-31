Организаторы Олимпиады не придумали альтернативы кишащей бактериями Сене

У организаторов Олимпиады во Франции не было запасного плана, кроме проведения соревнования по триатлону и плаванию в открытой воде в Сене. Об этом рассказала мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции RMC .

"Мы всегда были уверены в этом, потому что мы работаем серьёзно с большими профессионалами. У нас не было плана "Б", потому что нам не нужен был план "Б". Для нас план "А" всегда был единственным возможным", — сказала она.