На Олимпиаде пловцы отказываются от тренировок в вонючей Сене перед марафоном
Пловцам разрешили тренироваться в Сене перед заплывом на 10 км в открытой воде
Соревнования по триатлону в Париже. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Организаторы Олимпиады в Париже разрешили пловцам провести тренировку в реке Сене перед соревнованиями на открытой воде. Однако многие спортсмены отказываются от тренировочных заплывов из-за опасений за своё здоровье, сообщает Associated Press.
Тренировка планировалась 6 августа, но её отменили из-за превышения в воде инфекций. Однако сегодня утром атлеты собрались ради двухчасовых занятий в преддверии 10-километрового женского марафона, который пройдёт завтра. По словам австрийского пловца Феликса Обека, если кто-то говорит, что его не беспокоит качество воды, то он лжёт. Олимпийцы надеются, что организаторы позаботятся о безопасности спортсменов.
Как рассказывал Life.ru, река Сена долгие годы была непригодна для купания из-за критичных загрязнений. Но несмотря на все предупреждения и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли состяхания по триатлону. Многих спортсменов стошнило после заплыва, а некоторых даже несколько раз. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы не поймать ряд болезней.