На Олимпиаде пловцы отказываются от тренировок в вонючей Сене перед марафоном

Организаторы Олимпиады в Париже разрешили пловцам провести тренировку в реке Сене перед соревнованиями на открытой воде. Однако многие спортсмены отказываются от тренировочных заплывов из-за опасений за своё здоровье, сообщает Associated Press.

Тренировка планировалась 6 августа, но её отменили из-за превышения в воде инфекций. Однако сегодня утром атлеты собрались ради двухчасовых занятий в преддверии 10-километрового женского марафона, который пройдёт завтра. По словам австрийского пловца Феликса Обека, если кто-то говорит, что его не беспокоит качество воды, то он лжёт. Олимпийцы надеются, что организаторы позаботятся о безопасности спортсменов.