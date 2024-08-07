Олимпиада в Париже
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7 августа, 09:44

На Олимпиаде пловцы отказываются от тренировок в вонючей Сене перед марафоном

Пловцам разрешили тренироваться в Сене перед заплывом на 10 км в открытой воде

Соревнования по триатлону в Париже. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Соревнования по триатлону в Париже. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Организаторы Олимпиады в Париже разрешили пловцам провести тренировку в реке Сене перед соревнованиями на открытой воде. Однако многие спортсмены отказываются от тренировочных заплывов из-за опасений за своё здоровье, сообщает Associated Press.

Тренировка планировалась 6 августа, но её отменили из-за превышения в воде инфекций. Однако сегодня утром атлеты собрались ради двухчасовых занятий в преддверии 10-километрового женского марафона, который пройдёт завтра. По словам австрийского пловца Феликса Обека, если кто-то говорит, что его не беспокоит качество воды, то он лжёт. Олимпийцы надеются, что организаторы позаботятся о безопасности спортсменов.

Мэрия Парижа в упор не видит связи между грязной Сеной и кишечной инфекцией у спортсменов
Мэрия Парижа в упор не видит связи между грязной Сеной и кишечной инфекцией у спортсменов

Как рассказывал Life.ru, река Сена долгие годы была непригодна для купания из-за критичных загрязнений. Но несмотря на все предупреждения и даже переносы соревнований, 31 июля в Париже прошли состяхания по триатлону. Многих спортсменов стошнило после заплыва, а некоторых даже несколько раз. В Сети шутят, что спортсменкам стоило принять побольше лекарств, чтобы не поймать ряд болезней.

Александра Мышляева
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