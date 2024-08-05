Мэрия Парижа в упор не видит связи между грязной Сеной и кишечной инфекцией у спортсменов

Мэрия Парижа не связывает вспышку кишечный инфекции у спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, с загрязнённостью воды в Сене, где проводились некоторые состязания, в том числе по триатлону. Такую позицию озвучил в эфире радио Franceinfo заместитель градоначальника французской столицы Пьер Рабадан.

На просьбу прокомментировать новость о госпитализации бельгийской триатлонистки Клэр Мишель, он обратил внимание, что соревнования прошли четыре дня назад, и за это время "много чего могло случиться". Другими словами, качество воды в реке Сена, со слов чиновника, может быть ни при чём. В подтверждение своих слов Рабадан привёл тот факт, что некоторые другие спортсмены в олимпийской деревне тоже заболели, хотя и не участвовали в триатлоне.