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5 августа, 12:28

Мэрия Парижа в упор не видит связи между грязной Сеной и кишечной инфекцией у спортсменов

Заместитель мэра Парижа Рабадан: Олимпийцы заболели не из-за состояния реки

Мэрия Парижа не связывает вспышку кишечный инфекции у спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, с загрязнённостью воды в Сене, где проводились некоторые состязания, в том числе по триатлону. Такую позицию озвучил в эфире радио Franceinfo заместитель градоначальника французской столицы Пьер Рабадан.

На просьбу прокомментировать новость о госпитализации бельгийской триатлонистки Клэр Мишель, он обратил внимание, что соревнования прошли четыре дня назад, и за это время "много чего могло случиться". Другими словами, качество воды в реке Сена, со слов чиновника, может быть ни при чём. В подтверждение своих слов Рабадан привёл тот факт, что некоторые другие спортсмены в олимпийской деревне тоже заболели, хотя и не участвовали в триатлоне.

"Ничто не позволяет нам сказать, что существует связь между заболевшими спортсменами и качеством воды", — заключил заместитель мэра Парижа.

Триатлонисты снялись с участия в Олимпийских играх из-за кишечной инфекции
Триатлонисты снялись с участия в Олимпийских играх из-за кишечной инфекции

Напомним, что парижские власти потратили на очистку Сены перед Олимпиадой почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались потрачены зря. Многих олимпийцев стошнило сразу после выхода на берег, и качество воды тут может играть не последнюю роль. Бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель и вовсе увезли на скорой после заплыва. После этого ещё трое триатлонистов снялись с участия в Олимпийских играх из-за того, что подхватили кишечную инфекцию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Алексей Берковиц
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