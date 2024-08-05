Мэрия Парижа в упор не видит связи между грязной Сеной и кишечной инфекцией у спортсменов
Заместитель мэра Парижа Рабадан: Олимпийцы заболели не из-за состояния реки
Мэрия Парижа не связывает вспышку кишечный инфекции у спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, с загрязнённостью воды в Сене, где проводились некоторые состязания, в том числе по триатлону. Такую позицию озвучил в эфире радио Franceinfo заместитель градоначальника французской столицы Пьер Рабадан.
На просьбу прокомментировать новость о госпитализации бельгийской триатлонистки Клэр Мишель, он обратил внимание, что соревнования прошли четыре дня назад, и за это время "много чего могло случиться". Другими словами, качество воды в реке Сена, со слов чиновника, может быть ни при чём. В подтверждение своих слов Рабадан привёл тот факт, что некоторые другие спортсмены в олимпийской деревне тоже заболели, хотя и не участвовали в триатлоне.
"Ничто не позволяет нам сказать, что существует связь между заболевшими спортсменами и качеством воды", — заключил заместитель мэра Парижа.
Напомним, что парижские власти потратили на очистку Сены перед Олимпиадой почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались потрачены зря. Многих олимпийцев стошнило сразу после выхода на берег, и качество воды тут может играть не последнюю роль. Бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель и вовсе увезли на скорой после заплыва. После этого ещё трое триатлонистов снялись с участия в Олимпийских играх из-за того, что подхватили кишечную инфекцию.
Shutterstock / FOTODOM / Toa55