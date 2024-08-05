Триатлонисты снялись с участия в Олимпийских играх из-за кишечной инфекции

Кишечная инфекция, возможно появившаяся из-за купания в грязной Сене, вынудила трёх триатлонистов сняться с эстафеты. Об этом инциденте рассказали пресс-службы олимпийских комитетов (НОК) Бельгии и Швейцарии.

"Решение было принято после консультаций со спортсменами и окружением. Клэр Мишель, участница эстафеты, к сожалению, заболела и вынуждена сняться с соревнований", — говорится на официальном сайте пресс-службы НОК Бельгии.