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5 августа, 11:57

Триатлонисты снялись с участия в Олимпийских играх из-за кишечной инфекции

Кишечная инфекция, возможно появившаяся из-за купания в грязной Сене, вынудила трёх триатлонистов сняться с эстафеты. Об этом инциденте рассказали пресс-службы олимпийских комитетов (НОК) Бельгии и Швейцарии.

"Решение было принято после консультаций со спортсменами и окружением. Клэр Мишель, участница эстафеты, к сожалению, заболела и вынуждена сняться с соревнований", — говорится на официальном сайте пресс-службы НОК Бельгии.

Шведы сообщили о выбывании Адриена Бриффода и Симона Вестерманна. Предполагается, что они, также как и бельгийка, были госпитализированы после заплыва в Сене с кишечной инфекцией.

Бельгийскую триатлонистку увезли на скорой после заплыва в вонючей Сене
Бельгийскую триатлонистку увезли на скорой после заплыва в вонючей Сене

Напомним, что парижские власти потратили на очистку Сены перед ОИ почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались потрачены зря. Реакция на кошмарную фауну не заставила себя долго ждать — многих олимпийцев стошнило сразу после выхода на берег. Атлеты жалуются на страх за своё здоровье, но организаторов Игр это не беспокоит.

Обложка ©

reepik / wirestock

Николай Рюмин
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