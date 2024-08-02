Бельгийская триатлонистка боится за своё здоровье из-за увиденного в вонючей Сене
Бельгийская триатлонистка нашла мусор в Сене во время заплыва на Играх в Париже
Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен рассказала, что во время заплыва в Сене на Олимпиаде-2024 она обнаружила мусор в воде. Спортсменка сообщила об этом изданию New York Post.
"Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", — призналась девушка.
В результате заплыва на дистанции 1500 метров Вермейлен заняла 24-е место. Теперь девушка беспокоится, что выпила большое количество воды из Сены, которая может ужасно сказаться на состоянии её здоровья. Также спортсменка подвергла критике заявления официальных лиц о том, что река безопасна для атлетов.
Напомним, что другие триатлонистки всё-таки подцепили заразу после заплыва. Многих спортсменов рвало после соревнований. "Рекордсменом" по тошноте оказался канадец Тайлер Миславчук, которого вырвало десять раз после заплыва.