Бельгийская триатлонистка боится за своё здоровье из-за увиденного в вонючей Сене

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен рассказала, что во время заплыва в Сене на Олимпиаде-2024 она обнаружила мусор в воде. Спортсменка сообщила об этом изданию New York Post.

"Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", — призналась девушка.

В результате заплыва на дистанции 1500 метров Вермейлен заняла 24-е место. Теперь девушка беспокоится, что выпила большое количество воды из Сены, которая может ужасно сказаться на состоянии её здоровья. Также спортсменка подвергла критике заявления официальных лиц о том, что река безопасна для атлетов.