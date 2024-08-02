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2 августа, 12:06

Бельгийская триатлонистка боится за своё здоровье из-за увиденного в вонючей Сене

Бельгийская триатлонистка нашла мусор в Сене во время заплыва на Играх в Париже

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен рассказала, что во время заплыва в Сене на Олимпиаде-2024 она обнаружила мусор в воде. Спортсменка сообщила об этом изданию New York Post.

"Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", призналась девушка.

Триатлонист из США нашёл мерзкий лайфхак подготовиться к заплыву в кишащей бактериями Сене
Триатлонист из США нашёл мерзкий лайфхак подготовиться к заплыву в кишащей бактериями Сене

В результате заплыва на дистанции 1500 метров Вермейлен заняла 24-е место. Теперь девушка беспокоится, что выпила большое количество воды из Сены, которая может ужасно сказаться на состоянии её здоровья. Также спортсменка подвергла критике заявления официальных лиц о том, что река безопасна для атлетов.

Напомним, что другие триатлонистки всё-таки подцепили заразу после заплыва. Многих спортсменов рвало после соревнований. "Рекордсменом" по тошноте оказался канадец Тайлер Миславчук, которого вырвало десять раз после заплыва.

Обложка ©

New York Post

Наталья Афонина
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