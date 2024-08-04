Бельгийскую триатлонистку увезли на скорой после заплыва в вонючей Сене

Бельгийские триатлонисты вынуждены сняться со старта в смешанной эстафете олимпийского турнира ввиду потери ключевого члена команды. Из строя выбыла Клэр Мишель, которую госпитализировали после заплыва в кишащей бактериями парижской Сене, уточнили в De Standaard.

Участница Игр находится в больнице с 31 июля. Врачи нашли в её организме бактерии кишечной палочки. Помощь медиков понадобилась Мишель аккурат после выступления в индивидуальном зачёте, где спортсменка заняла 38 место.