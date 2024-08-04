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4 августа, 18:59

Бельгийскую триатлонистку увезли на скорой после заплыва в вонючей Сене

Бельгийскую спортсменку Клэр Мишель увезли на скорой после заплыва в Сене на ОИ

Клэр Мишель. Обложка © X / Claire Michel

Клэр Мишель. Обложка © X / Claire Michel

Бельгийские триатлонисты вынуждены сняться со старта в смешанной эстафете олимпийского турнира ввиду потери ключевого члена команды. Из строя выбыла Клэр Мишель, которую госпитализировали после заплыва в кишащей бактериями парижской Сене, уточнили в De Standaard.

Участница Игр находится в больнице с 31 июля. Врачи нашли в её организме бактерии кишечной палочки. Помощь медиков понадобилась Мишель аккурат после выступления в индивидуальном зачёте, где спортсменка заняла 38 место.

"Эти бактерии могут вызвать проблемы с желудком и кишечником, причиной может быть загрязнённая Сена", — добавили в издании.

Олимпийский заплыв по вонючей Сене отменили из-за курьёза
Олимпийский заплыв по вонючей Сене отменили из-за курьёза

Французские власти спустили на очистку Сены перед ОИ почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались потрачены впустую. Реакция на вредоносную фауну не заставила себя долго ждать — многих олимпийцев стошнило сразу после выхода на берег. Атлеты жалуются на боязнь за своё здоровье, но организаторов Игр это не беспокоит.

Илья Пушкарев
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