Бельгийскую триатлонистку увезли на скорой после заплыва в вонючей Сене
Бельгийскую спортсменку Клэр Мишель увезли на скорой после заплыва в Сене на ОИ
Клэр Мишель. Обложка © X / Claire Michel
Бельгийские триатлонисты вынуждены сняться со старта в смешанной эстафете олимпийского турнира ввиду потери ключевого члена команды. Из строя выбыла Клэр Мишель, которую госпитализировали после заплыва в кишащей бактериями парижской Сене, уточнили в De Standaard.
Участница Игр находится в больнице с 31 июля. Врачи нашли в её организме бактерии кишечной палочки. Помощь медиков понадобилась Мишель аккурат после выступления в индивидуальном зачёте, где спортсменка заняла 38 место.
"Эти бактерии могут вызвать проблемы с желудком и кишечником, причиной может быть загрязнённая Сена", — добавили в издании.
Французские власти спустили на очистку Сены перед ОИ почти 1,4 миллиарда евро, но деньги оказались потрачены впустую. Реакция на вредоносную фауну не заставила себя долго ждать — многих олимпийцев стошнило сразу после выхода на берег. Атлеты жалуются на боязнь за своё здоровье, но организаторов Игр это не беспокоит.