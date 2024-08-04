Олимпийский заплыв по вонючей Сене отменили из-за курьёза
Судья ОИ-2024 Калинин: Турнира по плаванию на открытой воде не будет в Сене
Турнир по плаванию на открытой воде в рамках парижской Олимпиады не станут организовывать в реке Сена. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявил судья Игр Алексей Калинин.
По его словам, сегодня и накануне были отменены тренировки из-за неудовлетворительного качества воды и усилившегося течения. Калинин добавил, что после индивидуальных соревнований, во время которых плавание спортсменов напоминало "упорную борьбу лососёвых с продвижением против течения вверх по реке", делегаты решили пересмотреть организацию состязаний.
"Все мы ждём решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене", — написал Калинин в телеграм-канале.
Судья назвал Сену "очень сложным местом". Подтверждение тому — постоянные курьёзы. Так, в субботу не был установлен понтон для выбора стартовых мест командами.
"Капитан буксира, который выставляет понтон каждое утро в четыре часа, просто не приехал и не отвечал на звонки. Учитывая, что на такие операции требуется специальная лицензия и навыки, оперативно заменить его было некем. К счастью, позже он вышел на связи с извинениями, что, мол, была пятница, но больше такого не повторится", — поделился Калинин.
Напомним, триатлон подразумевает проведение заплывов, однако в Париже дела с этим обстоят достаточно скверно. Купание в реке Сена было запрещено почти ровно 100 лет назад. Предрассудки решила развеять мэр Парижа, которая занырнула в реку, показав, что вода в ней как минимум не разъедает кожу. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, решил этого не делать, но после заплывов похвалил государство за то, что спустя сотню лет в Сене вновь можно купаться. Этот дар купания он назвал "сказочным наследием" жителям региона. На самой Олимпиаде некоторые триатлонистки подцепили заразу после заплыва. Многих спортсменов рвало после соревнований. "Рекордсменом" по тошноте оказался канадец Тайлер Миславчук, которого вырвало десять раз после заплыва. А бельгийская триатлонистка нашла мусор в реке и теперь боится за своё здоровье.
Shutterstock / FOTODOM / saiko3p