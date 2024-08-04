Олимпийский заплыв по вонючей Сене отменили из-за курьёза

Турнир по плаванию на открытой воде в рамках парижской Олимпиады не станут организовывать в реке Сена. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявил судья Игр Алексей Калинин.

По его словам, сегодня и накануне были отменены тренировки из-за неудовлетворительного качества воды и усилившегося течения. Калинин добавил, что после индивидуальных соревнований, во время которых плавание спортсменов напоминало "упорную борьбу лососёвых с продвижением против течения вверх по реке", делегаты решили пересмотреть организацию состязаний.

"Все мы ждём решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене", — написал Калинин в телеграм-канале.

Судья назвал Сену "очень сложным местом". Подтверждение тому — постоянные курьёзы. Так, в субботу не был установлен понтон для выбора стартовых мест командами.