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11 августа, 15:50

Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады

Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады. Обложка © ТАСС / AP / Nickey Worlock

Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады. Обложка © ТАСС / AP / Nickey Worlock

Всего за несколько часов до закрытия Олимпиады в Париже на Эйфелеву башню забрался неизвестный мужчина. Об этом пишет Bild.

Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады. Видео © X / Sports Biz Network

Нарушителя спокойствия, взбирающегося на 330-метровую башню заметили днём 11 августа. Когда очевидцы увидели мужчину, он уже находился над олимпийскими кольцами, которые установили на уровне первой смотровой площадки, что примерно равно высоте в 57 метров.

Как уточняет BFMTV, сейчас он задержан за "опасное поведение", его мотивы устанавливаются. Главную достопримечательность Парижа оцепили на время задержания,

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Напомним, что сегодня в 20:00 начнётся церемония закрытия Олимпийских игр в Париже, которые длились с 26 июля по 11 августа. Однако никто из российских спортсменов там не появится. Ранее Life.ru сообщал, что сборная США на финише соревнований вырвала победу в неофициальном общем медальном зачёте у Китая.

Мария Любицкая
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