Всего за несколько часов до закрытия Олимпиады в Париже на Эйфелеву башню забрался неизвестный мужчина. Об этом пишет Bild.

Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады. Видео © X / Sports Biz Network

Нарушителя спокойствия, взбирающегося на 330-метровую башню заметили днём 11 августа. Когда очевидцы увидели мужчину, он уже находился над олимпийскими кольцами, которые установили на уровне первой смотровой площадки, что примерно равно высоте в 57 метров.