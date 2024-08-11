Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады
Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады. Обложка © ТАСС / AP / Nickey Worlock
Всего за несколько часов до закрытия Олимпиады в Париже на Эйфелеву башню забрался неизвестный мужчина. Об этом пишет Bild.
Мужчина залез на Эйфелеву башню перед закрытием Олимпиады. Видео © X / Sports Biz Network
Нарушителя спокойствия, взбирающегося на 330-метровую башню заметили днём 11 августа. Когда очевидцы увидели мужчину, он уже находился над олимпийскими кольцами, которые установили на уровне первой смотровой площадки, что примерно равно высоте в 57 метров.
Как уточняет BFMTV, сейчас он задержан за "опасное поведение", его мотивы устанавливаются. Главную достопримечательность Парижа оцепили на время задержания,
Напомним, что сегодня в 20:00 начнётся церемония закрытия Олимпийских игр в Париже, которые длились с 26 июля по 11 августа. Однако никто из российских спортсменов там не появится. Ранее Life.ru сообщал, что сборная США на финише соревнований вырвала победу в неофициальном общем медальном зачёте у Китая.