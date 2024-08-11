"Правда восторжествует!": Цзю предрёк скандал из-за победы трансгендера Хелиф на Олимпиаде в Париже

Легендарный боксёр, бывший чемпион мира Константин Цзю осудил победу трансгендера Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаде в Париже. Он уверен, что Международный олимпийский комитет ждёт скандал, а "она" не сможет попасть на любой чемпионат мира.

"Наверняка это [будет] примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады. Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал... Правда восторжествует!" — сказал Цзю изданию "Спорт-Экспресс".