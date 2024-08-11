"Правда восторжествует!": Цзю предрёк скандал из-за победы трансгендера Хелиф на Олимпиаде в Париже
Цзю считает, что победившая на ОИ Хелиф не поедет на любой чемпионат мира
Константин Цзю и Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, AP / Ariana Cubillos
Легендарный боксёр, бывший чемпион мира Константин Цзю осудил победу трансгендера Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаде в Париже. Он уверен, что Международный олимпийский комитет ждёт скандал, а "она" не сможет попасть на любой чемпионат мира.
"Наверняка это [будет] примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады. Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал... Правда восторжествует!" — сказал Цзю изданию "Спорт-Экспресс".
Напомним, что алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Эта медаль стала неё первой наградой с ОИ и второй для сборной страны на текущих Играх. Из-за обнаружения в ДНК спортсменки мужских хромосом она подверглась критике со стороны как зрителей, так и атлетов.