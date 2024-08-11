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11 августа, 08:20

"Правда восторжествует!": Цзю предрёк скандал из-за победы трансгендера Хелиф на Олимпиаде в Париже

Цзю считает, что победившая на ОИ Хелиф не поедет на любой чемпионат мира

Константин Цзю и Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, AP / Ariana Cubillos

Константин Цзю и Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, AP / Ariana Cubillos

Легендарный боксёр, бывший чемпион мира Константин Цзю осудил победу трансгендера Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаде в Париже. Он уверен, что Международный олимпийский комитет ждёт скандал, а "она" не сможет попасть на любой чемпионат мира.

"Наверняка это [будет] примером для других таких же спортсменов, которые захотят завоевать золото Олимпиады. Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал... Правда восторжествует!" — сказал Цзю изданию "Спорт-Экспресс".

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Напомним, что алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Эта медаль стала неё первой наградой с ОИ и второй для сборной страны на текущих Играх. Из-за обнаружения в ДНК спортсменки мужских хромосом она подверглась критике со стороны как зрителей, так и атлетов.

Николай Рюмин
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