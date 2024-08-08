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8 августа, 13:24

Иностранцы засыпали угрозами Аминеву за вызов трансгендера Хелиф, но российские боксёры не сдаются

Боксёрше Аминевой начали поступать угрозы после вызова на бой трансгендера Хелиф

Азалия Аминева и Иман Хелиф. Обложка © rusboxing, ТАСС / Ciro Fusco

Азалия Аминева и Иман Хелиф. Обложка © rusboxing, ТАСС / Ciro Fusco

Российская боксёрша Азалия Аминева начала получать угрозы от иностранцев после того, как вызвала на бой алжирку-трансгендера Иман Хелиф. Девушка рассказала о своей ситуации журналистам.

"После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксёры просто так не сдаются",приводит слова Аминевой ТАСС.

Две страны обратились в МОК из-за скандала с боксёрами-трансгендерами на Олимпиаде
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Напомним, что в конце июля МОК одобрил участие двух боксёров-трансгендеров — алжирке Иман Хелиф и представительнице Тайваня Линь Юйтин — в парижских Олимпийских играх. После одного из боёв с участием представительницы Алжира разразился громкий скандал: схватка Хелиф с итальянкой Анджелой Карини продлилась менее минуты и закончилась отказом последней продолжать бой из-за невыносимой боли от пропущенных ударов по голове. Карини ушла с ринга, не в силах сдержать рыдания. После этого происшествия Азалия Аминева решила поквитаться с алжиркой за всех побитых девушек и бросила ей вызов на бой.

Юрий Лысенко
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