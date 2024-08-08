Иностранцы засыпали угрозами Аминеву за вызов трансгендера Хелиф, но российские боксёры не сдаются

Российская боксёрша Азалия Аминева начала получать угрозы от иностранцев после того, как вызвала на бой алжирку-трансгендера Иман Хелиф. Девушка рассказала о своей ситуации журналистам.

"После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксёры просто так не сдаются", — приводит слова Аминевой ТАСС.