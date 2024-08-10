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9 августа, 22:07

Провалившая гендерный тест боксёрша Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой

Боксёрша из Алжира Иман Хелиф. Обложка © X / Algeria FC

Боксёрша из Алжира Иман Хелиф. Обложка © X / Algeria FC

Алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Эта медаль стала неё первой наградой с ОИ и второй для сборной страны на текущих Играх.

Поединок продлился всю дистанцию и завершился вердиктом судей. Единогласным решением победа была присуждена 25-летней алжирке. Серебряная медаль досталась представительнице Поднебесной, а третье место разделили Чанчэм Суваннапхенг и Чэнь Ниэньчинь из Таиланда и Тайваня соответственно.

Соотечественники Хелиф бурно отреагировали на достижение спортсменки. Толпы алжирцев принялись праздновать ещё одну золотую медаль в копилке сборной прямо на улицах городов.

Алжирцы празднуют победу соотечественницы на Играх в Париже. Видео © X / Algérie Football Média

"Она девочка!" Отец показал свидетельство о рождении боксёрши-трансгендера Хелиф
"Она девочка!" Отец показал свидетельство о рождении боксёрши-трансгендера Хелиф

Напомним, что путь Иман к олимпийскому чемпионству омрачил гендерный скандал. Из-за обнаружения в ДНК спортсменки мужских хромосом она подверглась травле со стороны атлетов и зрителей. А итальянская боксёрша Анджела Карини и вовсе отказалась продолжать поединок с Хелиф спустя 46 секунд после стартового гонга.

Илья Пушкарев
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