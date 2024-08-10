Провалившая гендерный тест боксёрша Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой

Алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Эта медаль стала неё первой наградой с ОИ и второй для сборной страны на текущих Играх.

Поединок продлился всю дистанцию и завершился вердиктом судей. Единогласным решением победа была присуждена 25-летней алжирке. Серебряная медаль досталась представительнице Поднебесной, а третье место разделили Чанчэм Суваннапхенг и Чэнь Ниэньчинь из Таиланда и Тайваня соответственно.

Соотечественники Хелиф бурно отреагировали на достижение спортсменки. Толпы алжирцев принялись праздновать ещё одну золотую медаль в копилке сборной прямо на улицах городов.