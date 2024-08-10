Почти все российские атлеты покинули Париж, не дожидаясь закрытия Олимпиады

Никто из российских спортсменов, кто выступал на Олимпиаде-2024, не поедет на церемонию закрытия Игр, которая пройдёт 11 августа. Об этом ТАСС рассказала Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.

"Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия", — сказали в федерации.

Многие спортсмены уже вовсе покинули Париж. Например, уехали велогонщики. Также в Россию вернулась прыгунья на батуте Анжела Бладцева, сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"Наши велогонщики уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам", — сказал ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Ещё Париж покинули семеро российских теннисистов. Недавно, 6 августа, уехал из Олимпийской деревни и пловец Евгений Сомов.