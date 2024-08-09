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9 августа, 12:31

Фурор от легендарного "Лебединого озера" на Олимпиаде объявили победой русских

Политолог Еловский констатировал победу культуры из-за "Лебединого озера" на ОИ

Культура всегда имела и будет иметь власть над народами. Её нельзя запретить или не заметить. А российский балет пережил 1917 и 1991 годы и сегодня продолжает цениться во всём мире. Поэтому и реакция на российское "Лебединое озеро" во время Олимпиады оказалась соответствующая, заявил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

"Лебединое озеро" на Олимпиаде в Париже. Видео © Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024

"Мы наблюдали вакханалию на открытии и закрытии Олимпиады. Все эти пародии на Тайную вечерю и падение Люцифера — это попытки обнулить традиционную культуру и заменить её новой, выгодной западным элитам псевдокультурой, чтобы через неё контролировать людей. Культура является мощным элементом контроля".

Дмитрий Еловский

Политолог

"Мы наблюдали вакханалию на открытии и закрытии Олимпиады. Все эти пародии на Тайную вечерю и падение Люцифера — это попытки обнулить традиционную культуру и заменить её новой, выгодной западным элитам псевдокультурой, чтобы через неё контролировать людей. Культура является мощным элементом контроля".
"Мы наблюдали вакханалию на открытии и закрытии Олимпиады. Все эти пародии на Тайную вечерю и падение Люцифера — это попытки обнулить традиционную культуру и заменить её новой, выгодной западным элитам псевдокультурой, чтобы через неё контролировать людей. Культура является мощным элементом контроля".

По оценке эксперта, западные страны и даже не очень умные выходцы из РФ приложили массу усилий для того, чтобы убить данную систему культуры в России. Наши завистники планировали вытеснить её своей, не оставив ничего национального, а ситуация с русским балетом на Играх констатировала провал этих попыток.

"Хорошо, что у них не получилось, и это заметно, в том числе и по конкретной ситуации с "Лебединым озером" в Париже".

Дмитрий Еловский

Политолог

"Хорошо, что у них не получилось, и это заметно, в том числе и по конкретной ситуации с "Лебединым озером" в Париже".
"Хорошо, что у них не получилось, и это заметно, в том числе и по конкретной ситуации с "Лебединым озером" в Париже".
Российский каноист Захар Петров вышел в финал Олимпиады
Российский каноист Захар Петров вышел в финал Олимпиады

Напомним, что на Олимпийских играх на баскетбольном матче США – Сербия показали легендарный российский балет "Лебединое озеро" известнейшего русского композитора Петра Чайковского. Отрывок танцовщицы исполнили в перерыве перед третьей десятиминуткой встречи. Трибуны встретили их бурными овациями.

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Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024

Ольга Годуненко
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