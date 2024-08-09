Фурор от легендарного "Лебединого озера" на Олимпиаде объявили победой русских

Культура всегда имела и будет иметь власть над народами. Её нельзя запретить или не заметить. А российский балет пережил 1917 и 1991 годы и сегодня продолжает цениться во всём мире. Поэтому и реакция на российское "Лебединое озеро" во время Олимпиады оказалась соответствующая, заявил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

"Лебединое озеро" на Олимпиаде в Париже. Видео © Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024

"Мы наблюдали вакханалию на открытии и закрытии Олимпиады. Все эти пародии на Тайную вечерю и падение Люцифера — это попытки обнулить традиционную культуру и заменить её новой, выгодной западным элитам псевдокультурой, чтобы через неё контролировать людей. Культура является мощным элементом контроля". Дмитрий Еловский Политолог

По оценке эксперта, западные страны и даже не очень умные выходцы из РФ приложили массу усилий для того, чтобы убить данную систему культуры в России. Наши завистники планировали вытеснить её своей, не оставив ничего национального, а ситуация с русским балетом на Играх констатировала провал этих попыток.

"Хорошо, что у них не получилось, и это заметно, в том числе и по конкретной ситуации с "Лебединым озером" в Париже". Дмитрий Еловский Политолог