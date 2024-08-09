Россию не отменишь: "Лебединое озеро" Чайковского произвело фурор на Олимпиаде в Париже
Балет "Лебединое озеро" украсил перерыв баскетбольного матча США – Сербия на ОИ
Отрывок балета "Лебединое озеро" известнейшего русского композитора Петра Чайковского внезапно прозвучал в ходе матча между баскетбольными сборными США и Сербии на летних Олимпийских играх в Париже. Зрителей порадовали классикой в перерыве перед третьей десятиминуткой встречи.
Как только спортсмены покинули паркет для подготовки ко второй половине конкурентной игры, их место заняли пять балерин. Трибуны встретили танцовщиц бурными овациями.
"Лебединое озеро" в исполнении балерин на ОИ. Видео © Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024
Напомним, что полуфинальный баскетбольный матч олимпийского турнира завершился победой американской сборной. При этом сербы едва не сотворили главную сенсацию ОИ-2024. Команда лидировала на протяжении большей части встречи, уступив "Дрим-тим" лишь в четвёртой четверти.
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