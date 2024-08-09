Россию не отменишь: "Лебединое озеро" Чайковского произвело фурор на Олимпиаде в Париже

Отрывок балета "Лебединое озеро" известнейшего русского композитора Петра Чайковского внезапно прозвучал в ходе матча между баскетбольными сборными США и Сербии на летних Олимпийских играх в Париже. Зрителей порадовали классикой в перерыве перед третьей десятиминуткой встречи.

Как только спортсмены покинули паркет для подготовки ко второй половине конкурентной игры, их место заняли пять балерин. Трибуны встретили танцовщиц бурными овациями.

"Лебединое озеро" в исполнении балерин на ОИ. Видео © Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024