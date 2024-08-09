Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 00:37

Россию не отменишь: "Лебединое озеро" Чайковского произвело фурор на Олимпиаде в Париже

Балет "Лебединое озеро" украсил перерыв баскетбольного матча США – Сербия на ОИ

Отрывок балета "Лебединое озеро" известнейшего русского композитора Петра Чайковского внезапно прозвучал в ходе матча между баскетбольными сборными США и Сербии на летних Олимпийских играх в Париже. Зрителей порадовали классикой в перерыве перед третьей десятиминуткой встречи.

Как только спортсмены покинули паркет для подготовки ко второй половине конкурентной игры, их место заняли пять балерин. Трибуны встретили танцовщиц бурными овациями.

"Лебединое озеро" в исполнении балерин на ОИ. Видео © Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024

Мы вернёмся. Ждите: Журова ответила на шутку французского волейболиста про Олимпиаду без россиян
Мы вернёмся. Ждите: Журова ответила на шутку французского волейболиста про Олимпиаду без россиян

Напомним, что полуфинальный баскетбольный матч олимпийского турнира завершился победой американской сборной. При этом сербы едва не сотворили главную сенсацию ОИ-2024. Команда лидировала на протяжении большей части встречи, уступив "Дрим-тим" лишь в четвёртой четверти.

Обложка ©

Telegram / Чемп на Олимпиаде-2024

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров