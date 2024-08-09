Сербия едва не сотворила главную сенсацию Парижа, но проиграла США в полуфинале

Сборная США по баскетболу стала финалистом Олимпийских игр в Париже, победив в полуфинале команду Сербии со счётом 95:91.

Сербы выиграли три четверти и в какой-то момент имели преимущество в 13 очков. Однако американцы дожали соперника в четвёртой четверти со счётом 32:15.

В финале США сыграют с хозяевами Игр сборной Франции. Встреча состоится 10 августа. Сербия будет бороться за бронзовые медали с командой Германии.