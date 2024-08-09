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8 августа, 21:16

Сербия едва не сотворила главную сенсацию Парижа, но проиграла США в полуфинале

США вырвали победу у Сербии и вышли в финал Олимпиады по баскетболу

США выиграли у сборной Сербии в полуфинале Олимпиады. Обложка © X / USA Basketball

США выиграли у сборной Сербии в полуфинале Олимпиады. Обложка © X / USA Basketball

Сборная США по баскетболу стала финалистом Олимпийских игр в Париже, победив в полуфинале команду Сербии со счётом 95:91.

Сербы выиграли три четверти и в какой-то момент имели преимущество в 13 очков. Однако американцы дожали соперника в четвёртой четверти со счётом 32:15.

В финале США сыграют с хозяевами Игр сборной Франции. Встреча состоится 10 августа. Сербия будет бороться за бронзовые медали с командой Германии.

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Ранее Life.ru рассказывал, что американский бегун Ноа Лайлс взял золото на стометровке, обогнав соперника на 0,005 секунды. Серебро ушло спортсмену из Ямайки Кишане Томпсону.

Артур Лапсаков
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