Сербия едва не сотворила главную сенсацию Парижа, но проиграла США в полуфинале
США вырвали победу у Сербии и вышли в финал Олимпиады по баскетболу
США выиграли у сборной Сербии в полуфинале Олимпиады. Обложка © X / USA Basketball
Сборная США по баскетболу стала финалистом Олимпийских игр в Париже, победив в полуфинале команду Сербии со счётом 95:91.
Сербы выиграли три четверти и в какой-то момент имели преимущество в 13 очков. Однако американцы дожали соперника в четвёртой четверти со счётом 32:15.
В финале США сыграют с хозяевами Игр сборной Франции. Встреча состоится 10 августа. Сербия будет бороться за бронзовые медали с командой Германии.
Ранее Life.ru рассказывал, что американский бегун Ноа Лайлс взял золото на стометровке, обогнав соперника на 0,005 секунды. Серебро ушло спортсмену из Ямайки Кишане Томпсону.