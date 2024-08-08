Звезда OnlyFans взяла бронзу на Олимпиаде и отметила это тверком прямо на мате

Бронзу в женских прыжках с шестом на Олимпийских играх в Париже 2024 смогла завоевать модель OnlyFans Алиша Ньюман и стала первой в истории канадкой, завоевавшей медаль в этой дисциплине. В честь победы девушка станцевала тверк к восторгу зрителей.

Выступление Алиши Ньюман на Олимпийских играх в Париже. Видео © Прямая трансляция Олимпийских игр 2024

До того как начать зарабатывать на своей внешности, девушка активно занималась гимнастикой. В 13 лет Ньюман сломала позвоночник, но спорт не оставила, а ушла в прыжки с шестом. На Олимпиаде в Париже канадская участница на два сантиметра улучшила национальный рекорд, взлетев на отметку 4,85 м.