Звезда OnlyFans взяла бронзу на Олимпиаде и отметила это тверком прямо на мате
Модель OnlyFans Алиша Ньюман взяла бронзу в прыжках с шестом на Олимпиаде
Алиша Ньюман. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alyshanewman
Бронзу в женских прыжках с шестом на Олимпийских играх в Париже 2024 смогла завоевать модель OnlyFans Алиша Ньюман и стала первой в истории канадкой, завоевавшей медаль в этой дисциплине. В честь победы девушка станцевала тверк к восторгу зрителей.
Выступление Алиши Ньюман на Олимпийских играх в Париже. Видео © Прямая трансляция Олимпийских игр 2024
До того как начать зарабатывать на своей внешности, девушка активно занималась гимнастикой. В 13 лет Ньюман сломала позвоночник, но спорт не оставила, а ушла в прыжки с шестом. На Олимпиаде в Париже канадская участница на два сантиметра улучшила национальный рекорд, взлетев на отметку 4,85 м.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в финал вышли ещё одни спортсмены из России. Каноисты Петров и Коровашков получили путёвки в финал после того, как показали лучший результат в своём заплыве. РФ продолжает болеть за нейтральных спортсменов. Например, теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали в парном разряде. Это были первые медали России на Играх.