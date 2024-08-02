Российские фигуристы получат медали за Олимпиаду-2022 по решению CAS
CAS сохранил бронзу российским фигуристам в командном турнире на Играх в Пекине
Спортивный арбитражный суд не принял апелляцию сборной Канады на результат командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. CAS отклонил запрос и сохранил бронзовые медали российским спортсменам, сообщает пресс-служба суда. Золото отдадут сборной США, а серебро — сборной Японии.
"После слушания, состоявшегося 22 июля 2024 года, коллегия арбитров CAS, отвечающих за этот вопрос, пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию на ОИ были аннулированы правильно, без какой-либо возможности в правилах ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Валиевой", – огласила решение инстанция.
Напомним, 29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. После этого Совет Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира фигуристов, в результате чего золото России передали США. На второе место поставили Японию, а Россию отодвинули на третье. А Канада подала апелляцию в надежде отобрать у РФ и бронзовые медали. 25 июля стало известно, что CAS отклонил апелляции РФ на лишение золота Игр в Пекине.
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