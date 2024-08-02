Российские фигуристы получат медали за Олимпиаду-2022 по решению CAS

"После слушания, состоявшегося 22 июля 2024 года, коллегия арбитров CAS, отвечающих за этот вопрос, пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию на ОИ были аннулированы правильно, без какой-либо возможности в правилах ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Валиевой" , – огласила решение инстанция.

Напомним, 29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. После этого Совет Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира фигуристов, в результате чего золото России передали США. На второе место поставили Японию, а Россию отодвинули на третье. А Канада подала апелляцию в надежде отобрать у РФ и бронзовые медали. 25 июля стало известно, что CAS отклонил апелляции РФ на лишение золота Игр в Пекине.