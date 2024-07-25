CAS отклонил апелляции РФ на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и фигуристов (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Никита Кацалапов) на решение перераспределить медали командного турнира зимних Олимпийских 2022 года в Пекине из-за дисквалификации Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

"После слушаний, состоявшихся 12 июня 2024 года, комиссия пришла к выводу, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что команда фигуристов России не может быть удостоена золотой медали. Таким образом, вышеупомянутые апелляции отклонены", — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет опубликован полный текст решения с обоснованием комиссии.