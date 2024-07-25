CAS отклонил апелляции РФ на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022
Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине. Обложка © ТАСС / Zuma
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и фигуристов (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Никита Кацалапов) на решение перераспределить медали командного турнира зимних Олимпийских 2022 года в Пекине из-за дисквалификации Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
"После слушаний, состоявшихся 12 июня 2024 года, комиссия пришла к выводу, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что команда фигуристов России не может быть удостоена золотой медали. Таким образом, вышеупомянутые апелляции отклонены", — говорится в сообщении.
В ближайшее время будет опубликован полный текст решения с обоснованием комиссии.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Срок её четырёхлетней дисквалификации отсчитывается с даты сдачи положительной пробы. После этого Совет Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира фигуристов, в результате чего золото России досталось США. На второе место поставили Японию, а Россию отбросили на третье. При этом Канада подала апелляцию в надежде отобрать у РФ и бронзовые медали.