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22 июля, 20:00

Валиева впервые вышла на лёд после вердикта о дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на лёд впервые после дисквалификации за допинговое нарушение. Она выступила в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Камила Валиева впервые на льду после решения о дисквалификации. Видео © Telegram / LESIK. Фигурное катание и ещё немного спорта

Напомним, Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Срок её четырёхлетней дисквалификации отсчитывается с даты сдачи положительной пробы.

Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры, трек уже в разработке
Фигуристка Валиева сообщила о начале музыкальной карьеры, трек уже в разработке
Обложка ©

АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Артур Лапсаков
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