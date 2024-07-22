Валиева впервые вышла на лёд после вердикта о дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на лёд впервые после дисквалификации за допинговое нарушение. Она выступила в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

Камила Валиева впервые на льду после решения о дисквалификации. Видео © Telegram / LESIK. Фигурное катание и ещё немного спорта

Напомним, Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. Срок её четырёхлетней дисквалификации отсчитывается с даты сдачи положительной пробы.