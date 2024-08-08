Российские каноисты вышли в финал Олимпиады Россияне Петров и Коровашков пробились в финал Олимпиады в каноэ-двойках 8 августа, 09:43 Захар Петров и Алексей Коровашков стали лидерами в своём заплыве. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Париже финалистами олимпийских соревнований каноэ-двоек на дистанции в пятьсот метров стали россияне Захар Петров и Алексей Коровашков. В своём заплыве они смогли показать лучший результат (1 минута 39,57 секунды).

Финальные состязания назначены на сегодня и начнутся в 14:20 (по Москве). У российских атлетов есть все шансы побороться за медали высшей пробы в данном виде спорта.

Ранее российский каноист Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже в соревновании на дистанции 1000 метров. На финише 19-летний спортсмен был вторым, его результат — 3 минуты 49,86 секунды. Финальные состязания назначены на 9 августа. Петров является трёхкратным чемпионом мира среди юниоров, также он занимал призовые места на этапах Кубка мира. Юный спортсмен впервые принимает участие в Олимпийских играх.

Авторы Татьяна Миссуми