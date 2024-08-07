Российский каноист Петров вышел в полуфинал ОИ в Париже на дистанции 1000 метров

Российский каноист Захар Петров, выступающий в нейтральном статусе, вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже в соревновании на дистанции 1000 метров. На финише 19-летний спортсмен был вторым, его результат — 3 минуты 49,86 секунды.

Полуфинальные и финальный заезды пройдут в пятницу, 9 августа. Завтра, 8 августа, состоятся полуфинальные и финальный заезды в каноэ-двойках на дистанции 500 метров, Петров выступит в паре с Алексеем Коровашковым. В квалификационном этапе, напомним, они заняли первое место.

Захар Петров является трёхкратным чемпионом мира среди юниоров, также он занимал призовые места на этапах Кубка мира. Юный спортсмен впервые принимает участие в Олимпийских играх.