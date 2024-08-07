Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:41

"Не как все": Французская легкоатлетка отпраздновала результат на ОИ предложением своему парню

Французская легкоатлетка сделала предложение парню, финишировав на Олимпиаде

Алис Фино делает предложение на ОИ. Обложка © Getty Images / Hannah Peters

Алис Фино делает предложение на ОИ. Обложка © Getty Images / Hannah Peters

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему бойфренду, как только финишировала на Олимпиаде. Спортсменка призналась, что ей "не нравится делать что-то, как все".

Девушка поставила себе условие: если выбежит из девяти минут в стипль-чезе, то сделает предложение парню. Ей удалось пробежать с результатом 8.58. Хоть в тройку победителей она не вошла, заняв четвёртое место, зато наладила семейный вопрос.

"Девять — это моё счастливое число, так как мы вместе уже девять лет. Я вручила ему булавку, на которой было написано: "Любовь в Париже", — говорит девушка в беседе с RMC Sport.

Шведская журналистка влетела на Олимпиаде в спортсмена из Китая и поплатилась
Шведская журналистка влетела на Олимпиаде в спортсмена из Китая и поплатилась

Напомним, что выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов. Теперь она финалист Олимпиады.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Франция
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров