"Не как все": Французская легкоатлетка отпраздновала результат на ОИ предложением своему парню
Французская легкоатлетка сделала предложение парню, финишировав на Олимпиаде
Алис Фино делает предложение на ОИ. Обложка © Getty Images / Hannah Peters
Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему бойфренду, как только финишировала на Олимпиаде. Спортсменка призналась, что ей "не нравится делать что-то, как все".
Девушка поставила себе условие: если выбежит из девяти минут в стипль-чезе, то сделает предложение парню. Ей удалось пробежать с результатом 8.58. Хоть в тройку победителей она не вошла, заняв четвёртое место, зато наладила семейный вопрос.
"Девять — это моё счастливое число, так как мы вместе уже девять лет. Я вручила ему булавку, на которой было написано: "Любовь в Париже", — говорит девушка в беседе с RMC Sport.
Напомним, что выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов. Теперь она финалист Олимпиады.