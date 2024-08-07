"Не как все": Французская легкоатлетка отпраздновала результат на ОИ предложением своему парню

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему бойфренду, как только финишировала на Олимпиаде. Спортсменка призналась, что ей "не нравится делать что-то, как все".

Девушка поставила себе условие: если выбежит из девяти минут в стипль-чезе, то сделает предложение парню. Ей удалось пробежать с результатом 8.58. Хоть в тройку победителей она не вошла, заняв четвёртое место, зато наладила семейный вопрос.

"Девять — это моё счастливое число, так как мы вместе уже девять лет. Я вручила ему булавку, на которой было написано: "Любовь в Париже", — говорит девушка в беседе с RMC Sport.