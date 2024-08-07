Провалившая гендерный тест боксёрша-трансгендер вышла в финал Олимпиады
Алжирская боксёрша-трансгендер Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже
Боксёрша из Алжира Иман Хелиф. Обложка © X / Algeria FC
Выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов.
Теперь она оказалась среди финалистов Олимпиады в Париже. Это произошло после того, как трансгендер в полуфинале победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.
Напомним, в конце июля Международный Олимпийский Комитет (МОК) разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Речь идёт о Хелиф и его коллеге из Тайваня Линь Юйтин. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини вызвал настоящий скандал. Спортсменка из Италии пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой, покинув ринг в слезах. Тем временем гендерный тест показал, что Хелиф – биологический мужчина. Сама боксёрша-трансгендер призвала не называть ее мужчиной.