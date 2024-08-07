Провалившая гендерный тест боксёрша-трансгендер вышла в финал Олимпиады

Выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов.

Теперь она оказалась среди финалистов Олимпиады в Париже. Это произошло после того, как трансгендер в полуфинале победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.