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6 августа, 22:02

Провалившая гендерный тест боксёрша-трансгендер вышла в финал Олимпиады

Алжирская боксёрша-трансгендер Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже

Боксёрша из Алжира Иман Хелиф. Обложка © X / Algeria FC

Боксёрша из Алжира Иман Хелиф. Обложка © X / Algeria FC

Выступающая на ОИ-24 боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов.

Теперь она оказалась среди финалистов Олимпиады в Париже. Это произошло после того, как трансгендер в полуфинале победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

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Напомним, в конце июля Международный Олимпийский Комитет (МОК) разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Речь идёт о Хелиф и его коллеге из Тайваня Линь Юйтин. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини вызвал настоящий скандал. Спортсменка из Италии пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой, покинув ринг в слезах. Тем временем гендерный тест показал, что Хелиф – биологический мужчина. Сама боксёрша-трансгендер призвала не называть ее мужчиной.

Алексей Соловьёв
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