Шведская журналистка влетела на Олимпиаде в спортсмена из Китая и поплатилась
Толкнувшую олимпийца из Китая шведскую журналистку лишили аккредитации на ОИ-24
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024, которые проходят во Франции, принял решение о том, чтобы лишить аккредитации журналистку из Швеции, которая толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня. Об этом сообщает singtao.ca.
Журналистка толкает спортсмена. Видео © Х / Senzaltro Otravia
Недавно в Сети было опубликовано видео с инцидентом, на котором можно разглядеть, как во время интервью в спортсмена из Китая врезается фотожурналистка, смотрящая в этот момент в камеру. Некоторые из пользователей считают, что она сделала это специально.
Также сообщается, что она не извинилась за случившееся перед китайцем. В итоге 6 августа оргкомитет Олимпиады решил отстранить её.
Ранее Life.ru писал, что тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, занявшей на Олимпиаде пятое место, Алексей Рыжков обвинил судей в предвзятом отношении к спортсменке. По его словам, она в любом случае должна была войти в тройку лучших.