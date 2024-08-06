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6 августа, 20:35

Шведская журналистка влетела на Олимпиаде в спортсмена из Китая и поплатилась

Толкнувшую олимпийца из Китая шведскую журналистку лишили аккредитации на ОИ-24

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024, которые проходят во Франции, принял решение о том, чтобы лишить аккредитации журналистку из Швеции, которая толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня. Об этом сообщает singtao.ca.

Журналистка толкает спортсмена. Видео © Х / Senzaltro Otravia

Недавно в Сети было опубликовано видео с инцидентом, на котором можно разглядеть, как во время интервью в спортсмена из Китая врезается фотожурналистка, смотрящая в этот момент в камеру. Некоторые из пользователей считают, что она сделала это специально.

Также сообщается, что она не извинилась за случившееся перед китайцем. В итоге 6 августа оргкомитет Олимпиады решил отстранить её.

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Ранее Life.ru писал, что тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, занявшей на Олимпиаде пятое место, Алексей Рыжков обвинил судей в предвзятом отношении к спортсменке. По его словам, она в любом случае должна была войти в тройку лучших.

Обложка ©

Х / Senzaltro Otravia

Алексей Соловьёв
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