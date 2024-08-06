Шведская журналистка влетела на Олимпиаде в спортсмена из Китая и поплатилась

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024, которые проходят во Франции, принял решение о том, чтобы лишить аккредитации журналистку из Швеции, которая толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня. Об этом сообщает singtao.ca.

Журналистка толкает спортсмена. Видео © Х / Senzaltro Otravia

Недавно в Сети было опубликовано видео с инцидентом, на котором можно разглядеть, как во время интервью в спортсмена из Китая врезается фотожурналистка, смотрящая в этот момент в камеру. Некоторые из пользователей считают, что она сделала это специально.

Также сообщается, что она не извинилась за случившееся перед китайцем. В итоге 6 августа оргкомитет Олимпиады решил отстранить её.