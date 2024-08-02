Тренер оставшейся без медали российской прыгуньи раскритиковал судей Олимпиады

Тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, занявшей на Олимпиаде пятое место, Алексей Рыжков заявил, что спортсменку засудили.

"У нас очень большие претензии, вопросы к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня, при любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. Да, она где-то не справилась с психологией — ну, молодая. Ну а так, честно сказать… просто непонятно", — цитирует наставника батутистки Sport24.

По его словам, при таком раскладе она в любом случае должна была войти в тройку лучших. Он отметил, что если сравнить выступление Бладцевой и спортсменов, поднявшихся на пьедестал, то станет ясно, что судьи несправедливо оценили российскую атлетку.