Тренер оставшейся без медали российской прыгуньи раскритиковал судей Олимпиады
Тренер прыгуньи Бладцевой: Есть вопросы к судейству на Олимпиаде в Париже
Анжела Бладцева. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
Тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, занявшей на Олимпиаде пятое место, Алексей Рыжков заявил, что спортсменку засудили.
"У нас очень большие претензии, вопросы к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня, при любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. Да, она где-то не справилась с психологией — ну, молодая. Ну а так, честно сказать… просто непонятно", — цитирует наставника батутистки Sport24.
По его словам, при таком раскладе она в любом случае должна была войти в тройку лучших. Он отметил, что если сравнить выступление Бладцевой и спортсменов, поднявшихся на пьедестал, то станет ясно, что судьи несправедливо оценили российскую атлетку.
Напомним, российская батутистка Анжела Бладцева заняла пятое место на Олимпиаде в Париже. Три года подряд — в 2017, 2018 и 2019 годах — Бладцева становилась победительницей юношеских первенств мира. В текущем году она смогла выиграть общий зачёт Кубка мира.