Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 15:31

Тренер оставшейся без медали российской прыгуньи раскритиковал судей Олимпиады

Тренер прыгуньи Бладцевой: Есть вопросы к судейству на Олимпиаде в Париже

Анжела Бладцева. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Анжела Бладцева. Обложка © ТАСС / Щербак Александр

Тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, занявшей на Олимпиаде пятое место, Алексей Рыжков заявил, что спортсменку засудили.

"У нас очень большие претензии, вопросы к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня, при любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. Да, она где-то не справилась с психологией — ну, молодая. Ну а так, честно сказать… просто непонятно", — цитирует наставника батутистки Sport24.

По его словам, при таком раскладе она в любом случае должна была войти в тройку лучших. Он отметил, что если сравнить выступление Бладцевой и спортсменов, поднявшихся на пьедестал, то станет ясно, что судьи несправедливо оценили российскую атлетку.

Российские атлеты не получат призовые на родине за медали Олимпиады-2024
Российские атлеты не получат призовые на родине за медали Олимпиады-2024

Напомним, российская батутистка Анжела Бладцева заняла пятое место на Олимпиаде в Париже. Три года подряд — в 2017, 2018 и 2019 годах — Бладцева становилась победительницей юношеских первенств мира. В текущем году она смогла выиграть общий зачёт Кубка мира.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров