Российская батутистка расплакалась после финала на Олимпиаде

Российская батутистка Анжела Бладцева заняла пятое место на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Она участвовала в финале соревнований по прыжкам на батуте в нейтральном статусе.

19-летняя спортсменка расплакалась после окончания своего выступления. Девушка получила результат 55,020 и не завоевала заветную медаль. Три года подряд — в 2017, 2018 и 2019 годах — Бладцева становилась победительницей юношеских первенств мира. В текущем году спортсменка смогла выиграть общий зачёт Кубка мира. Также девушка является действующей чемпионкой России.

Первое место в батутном спорте на Олимпиаде получила британка Бриони Пейдж (56,480), белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская стала серебряным призёром (56,060), а третьей стала представительница Канады Софиан Мето (55,650).