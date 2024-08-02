Российская батутистка расплакалась после финала на Олимпиаде
Российская батутистка Бладцева заняла 5-е место на Олимпиаде и расплакалась
Российская батутистка Анжела Бладцева. Обложка © Кадр из трансляции Олимпиады-2024 в Париже
Российская батутистка Анжела Бладцева заняла пятое место на Олимпийских играх – 2024 в Париже. Она участвовала в финале соревнований по прыжкам на батуте в нейтральном статусе.
19-летняя спортсменка расплакалась после окончания своего выступления. Девушка получила результат 55,020 и не завоевала заветную медаль. Три года подряд — в 2017, 2018 и 2019 годах — Бладцева становилась победительницей юношеских первенств мира. В текущем году спортсменка смогла выиграть общий зачёт Кубка мира. Также девушка является действующей чемпионкой России.
Первое место в батутном спорте на Олимпиаде получила британка Бриони Пейдж (56,480), белорусская спортсменка Виолетта Бордиловская стала серебряным призёром (56,060), а третьей стала представительница Канады Софиан Мето (55,650).
Теперь Россия наблюдает за результатами Андреевой и Шнайдер. Теннисистки победили чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову и вышли в полуфинал Олимпиады в Париже. Матч завершился со счётом 6:1, 7:5. В полуфинале девушки сыграют с победителями украинско-испанского противостояния: Надежда и Людмила Киченок против Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.