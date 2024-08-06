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6 августа, 10:29

Кенийской бегунье вернули серебряную медаль после скандального забега на Олимпиаде

Кенийской бегунье Кипьегон вернули серебряную медаль ОИ после успешной апелляции

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон. Обложка © Getty Images / Aurelien Meunier

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон. Обложка © Getty Images / Aurelien Meunier

Бегунье Фейт Кипьегон из Кении вернули серебряную медаль Олимпиады после апелляции. Накануне состоялся забег на 5000 метров, победительницей в котором стала другая кенийская спортсменка Беатрис Чебет, её результат составил 14 минут и 28,56 секунды. Кипьегон пришла второй за 14.29,60, а бронзу взяла бегунья из Нидерландов Сифан Хассан (14.30,61).

После завершения состязания Кипьегон обвинили в том, что она намеренно мешала эфиопке Гудаф Цегай во время забега, что и стало причиной её дисквалификации. Нидерландке Хассан дали серебряную медаль, а бронзовую собирались вручить бегунье из Италии Наде Баттоклетти. Тем не менее представителям Кипьегон удалось обжаловать дисквалификацию и судью вернули ей серебряную медаль.

Кенийке 30 лет, она завоевала золото на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио на дистанции в 1500 метров. Кроме того, Кипьегон выиграла четыре чемпионата мира по лёгкой атлетике.

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Ранее Life.ru рассказывал, что спортсмен из Швеции Арман Дюплантис поставил новый мировой рекорд в дисциплине по прыжкам с шестом. Ему удалось перепрыгнуть планку, установленную на высоте в 6,25 метра.

Юрий Лысенко
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