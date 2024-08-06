Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде

Шведский спортсмен Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде в Париже. Он преодолел планку на высоте 6,25 метра, что позволило ему взять золото на соревнованиях.

Легкоатлет достиг рекордной высоты с третьей попытки. Стоит отметить, что предыдущий рекорд тоже принадлежит ему — весной текущего года на этапе Бриллиантовой лиги в Китае 24-летний Дюплантис, который является двукратным олимпийским чемпионом, прыгнул на 6,24 метра.

Второе место занял представитель Соединённых Штатов Сэм Кендрикс (5,95 метра). Бронза досталась греку Эммануилу Каралису, преодолевшему планку на высоте 5,90 метра.