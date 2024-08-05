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Талантливая и наша: Как живёт обладательница серебра Олимпиады-2024 Мирра Андреева

Россиянка Мирра Андреева взяла серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. С гордостью рассказываем, как теннисистка пришла к такому успеху, и показываем, как 17-летняя спортсменка выглядит в обычной жизни.

5 августа, 11:00
Россиянка Мирра Андреева взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_, © ТАСС / Александр Щербак

Россиянка Мирра Андреева взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_, © ТАСС / Александр Щербак

На днях 17-летняя теннисистка из России Мирра Андреева и её напарница 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Их соперницы в финале, опытные итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини, считались фаворитами этого матча. Но российские спортсменки отлично начали игру и выиграли первый сет. Однако затем опыт итальянок взял верх — они сравняли счёт, а в решающем тай-брейке вырвали победу и золотые медали.

Российская спортсменка Мирра Андреева взяла серебро на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российская спортсменка Мирра Андреева взяла серебро на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Хоть россиянки и упустили победу, совсем чуть-чуть не дотянув до золота, они всё равно взяли серебро. А это большой успех, если вспомнить, что девчонкам так мало лет, а они уже со своим талантом оказались на Олимпиаде 2024 года. Также стало известно, что по возвращении на родину теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат звания заслуженных мастеров спорта России.

Теннисистка Мирра Андреева по итогам ОИ-2024 получит звание ЗМС России. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Теннисистка Мирра Андреева по итогам ОИ-2024 получит звание ЗМС России. Фото © ТАСС / Александр Щербак

То, как достойно девушки смогли выстоять натиск мировых журналистов, спортсменов-соперников и их болельщиков, вызывает восхищение. Ведь в этом году россиян, выступающих под нейтральным флагом, было всего 15 человек. А что ещё известно про теннисистку Мирру Андрееву?

Кто такая Мирра Андреева, покорившая Олимпиаду в Париже в 2024 году? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Кто такая Мирра Андреева, покорившая Олимпиаду в Париже в 2024 году? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Мирра Андреева родилась 29 апреля 2007 года в городе Красноярске. У неё есть старшая сестра Эрика, которая также профессионально занимается теннисом. Первое время жила и тренировалась Мирра в Москве, а потом семья переехала для занятий спортом в академию в Каннах. Можно сказать, что девочка родилась с ракеткой в руке, потому как беременная ею мать до самых родов помогала старшей дочери на корте, а потом младенцем приносила туда и вторую дочь — Мирру. И хотя профессионально теннисом та начала заниматься в шесть лет, можно сказать, что Мирра Андреева на корте с самых пелёнок.

Как живёт теннисистка из России Мирра Андреева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Как живёт теннисистка из России Мирра Андреева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Известно, что у Мирры Андреевой лёгкий характер, и иногда теннисистка сама говорит, что даёт слабину на корте, что ей не хватает жёсткости, как у сестры Эрики. Мирра любит шутить, веселиться, а также гулять под дождём, читать книги и слушать музыку. Считает себя скромницей и обычной девчонкой, но на корте превращается в настоящего бойца. Что и доказала на Олимпийских играх в Париже.

На этом история Мирры Андреевой на Олимпиаде 2024 года закончилась. Но осталось ещё девять российских спортсменов, кто пусть и выступает под нейтральным флагом, но поборется за медали для нашей страны. А если вы всё ещё считаете, что смотреть Олимпийские игры в Париже скучно, то загляните в подборку спортсменов в микроплавках.

Кореянка выиграла серебро по стрельбе из пистолета, но люди фанатеют совсем по другой причине
Кореянка выиграла серебро по стрельбе из пистолета, но люди фанатеют совсем по другой причине
Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
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