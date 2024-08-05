Талантливая и наша: Как живёт обладательница серебра Олимпиады-2024 Мирра Андреева Россиянка Мирра Андреева взяла серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. С гордостью рассказываем, как теннисистка пришла к такому успеху, и показываем, как 17-летняя спортсменка выглядит в обычной жизни. 5 августа, 11:00 Россиянка Мирра Андреева взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_, © ТАСС / Александр Щербак

На днях 17-летняя теннисистка из России Мирра Андреева и её напарница 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Их соперницы в финале, опытные итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини, считались фаворитами этого матча. Но российские спортсменки отлично начали игру и выиграли первый сет. Однако затем опыт итальянок взял верх — они сравняли счёт, а в решающем тай-брейке вырвали победу и золотые медали.

Российская спортсменка Мирра Андреева взяла серебро на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Хоть россиянки и упустили победу, совсем чуть-чуть не дотянув до золота, они всё равно взяли серебро. А это большой успех, если вспомнить, что девчонкам так мало лет, а они уже со своим талантом оказались на Олимпиаде 2024 года. Также стало известно, что по возвращении на родину теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат звания заслуженных мастеров спорта России.

Теннисистка Мирра Андреева по итогам ОИ-2024 получит звание ЗМС России. Фото © ТАСС / Александр Щербак

То, как достойно девушки смогли выстоять натиск мировых журналистов, спортсменов-соперников и их болельщиков, вызывает восхищение. Ведь в этом году россиян, выступающих под нейтральным флагом, было всего 15 человек. А что ещё известно про теннисистку Мирру Андрееву?

Кто такая Мирра Андреева, покорившая Олимпиаду в Париже в 2024 году? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Мирра Андреева родилась 29 апреля 2007 года в городе Красноярске. У неё есть старшая сестра Эрика, которая также профессионально занимается теннисом. Первое время жила и тренировалась Мирра в Москве, а потом семья переехала для занятий спортом в академию в Каннах. Можно сказать, что девочка родилась с ракеткой в руке, потому как беременная ею мать до самых родов помогала старшей дочери на корте, а потом младенцем приносила туда и вторую дочь — Мирру. И хотя профессионально теннисом та начала заниматься в шесть лет, можно сказать, что Мирра Андреева на корте с самых пелёнок.

Как живёт теннисистка из России Мирра Андреева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Известно, что у Мирры Андреевой лёгкий характер, и иногда теннисистка сама говорит, что даёт слабину на корте, что ей не хватает жёсткости, как у сестры Эрики. Мирра любит шутить, веселиться, а также гулять под дождём, читать книги и слушать музыку. Считает себя скромницей и обычной девчонкой, но на корте превращается в настоящего бойца. Что и доказала на Олимпийских играх в Париже.

На этом история Мирры Андреевой на Олимпиаде 2024 года закончилась. Но осталось ещё девять российских спортсменов, кто пусть и выступает под нейтральным флагом, но поборется за медали для нашей страны. А если вы всё ещё считаете, что смотреть Олимпийские игры в Париже скучно, то загляните в подборку спортсменов в микроплавках.

Авторы Елизавета Терешкова