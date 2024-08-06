Россияне Коровашков и Петров вырвались в полуфинал ОИ в Париже в каноэ-двойках
Алексей Коровашков и Захар Петров. Обложка © olympics.com
Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров, выступающие в нейтральном статусе, вырвались в полуфинал Олимпиады в Париже в категории соревнований на каноэ-двойках. Следующие заезды с их участием ожидаются 8 августа.
Коровашков и Петров продемонстрировали результат в 1 минуту 38,65 секунды в категории гребного спринта на расстояние в 500 метров, тем самым заняв первое место и демонстрируя лучшее время с Олимпиады 2004 года.
Недавно 17-летняя теннисистка из России Мирра Андреева и её напарница 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде на ОИ в Париже в 2024 году. Их соперницы в финале, опытные итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини, считались фаворитами этого матча.