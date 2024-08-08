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7 августа, 22:37

Рекордсмен мира из Эфиопии рухнул без чувств в финальном забеге на Олимпиаде

Легкоатлет Гирма потерял сознание на забеге с препятствиями на ОИ-24 в Париже

Эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял на Олимпийских играх в Париже. Это случилось во время забега на 3000 метров с препятствиями.

Эфиопский легкоатлет Ламеха Гирма потерял сознание на забеге с препятствиями на ОИ-24. Видео © Х / eugenebergy

На предоставленных кадрах видно, как бегун задел ногой барьер и жёстко упал, после чего не смог самостоятельно подняться. Остальные спортсмены перепрыгнули через него и едва не задавили ногами. В результате на дорожку вышел медперсонал соревнований, который унёс его на носилках.

Напомним, что Гирма является серебряным призёром Олимпиады в Токио на дистанции 3000 метров с препятствиями. Стоит отметить, что в феврале прошлого года эфиопский легкоатлет установил мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении.

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Ранее Life.ru писал, что выступающая на Олимпиаде во Франции боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов. Об этом стало известно после того, как она в полуфинале победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

Обложка ©

Х / eugenebergy

Алексей Соловьёв
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