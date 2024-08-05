Американец взял золото на стометровке в Париже, обогнав соперника на 0,005 секунды

Бегун из США 27-летний Ноа Лайлс взял золотую медаль на стометровке на Олимпийских играх в Париже. Результат дистанции определял фотофиниш.

Американец и ямаец Кишане Томпсон показали результат 9,79 секунды, в итоге их разделили 0,005 секунды. На третьем месте оказался американец Фред Керли (9,81).

У Лайлса также за плечами третье место на Олимпиаде в Токио. Тогда он бежал 200 метров. Кроме того, Лайлс является шестикратным чемпионом мира.