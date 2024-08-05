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4 августа, 22:11

Американец взял золото на стометровке в Париже, обогнав соперника на 0,005 секунды

Спринтер Лайлс из США взял золото ОИ в стометровке, вырвавшись на 0,005 секунды

Американец Ноа Лайлс. Обложка © Wikipedia / Erik van Leeuwen

Американец Ноа Лайлс. Обложка © Wikipedia / Erik van Leeuwen

Бегун из США 27-летний Ноа Лайлс взял золотую медаль на стометровке на Олимпийских играх в Париже. Результат дистанции определял фотофиниш.

Американец и ямаец Кишане Томпсон показали результат 9,79 секунды, в итоге их разделили 0,005 секунды. На третьем месте оказался американец Фред Керли (9,81).

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У Лайлса также за плечами третье место на Олимпиаде в Токио. Тогда он бежал 200 метров. Кроме того, Лайлс является шестикратным чемпионом мира.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович впервые за всю свою карьеру завоевал золотую медаль Олимпиады, выступив в одиночном разряде в Париже. В финале он переиграл 21-летнюю звезду из Испании Карлоса Алькараса.

Анатолий Симоненко
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