Мы вернёмся. Ждите: Журова ответила на шутку французского волейболиста про Олимпиаду без россиян

Россия в любом случае вернётся на Олимпийские игры. Это важно для зрителей ОИ и федераций, которые хотят, чтобы на соревнованиях был азарт. Так депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала шутку участника сборной Франции по волейболу русского происхождения Жени Гребенникова об отсутствии представителей РФ в Париже.

"Не стоит сильно тешить себя иллюзиями, что спортсмены как-то сильно радуются или расстраиваются отсутствием россиян. Спортсмены так устроены, что если кто-то получил травму или по какой-то другой причине не приехал, то это не его проблемы. У нас журналисты в таких случаях часто упрекают спортсменов, говоря, что кто-то выиграл только потому, что кто-то другой не приехал", — объяснила депутат в беседе с "Лентой.ру".

Журова добавила, что спортсмены живут моментом: их соперники могут отсутствовать по целому ряду причин, например, из-за болезни, но в конечном счёте это проблема не победителей, а тех, кто не участвует в соревнованиях. В то же время у зрителей, организаторов и международных федераций к этому другое отношение — для них важны азарт и конкуренция в состязаниях. Так, борьба спортсменов из РФ, США и КНР всегда собирала большую аудиторию. А сейчас — в условиях, когда состязаются только Штаты и Китай, — ажиотаж значительно меньше.

"Но мы, поверьте, всё равно вернёмся. Пусть ждут", — пообещала собеседница интернет-издания.