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8 августа, 10:39

Французский волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии россиян на Олимпиаде

Волейболист Гребенников пошутил, что рад отсутствию России на ОИ в Париже

Женя Гребенников родился и вырос во Франции в семье советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Женя Гребенников родился и вырос во Франции в семье советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. Обложка © Сергей Бобылев/ТАСС

Французский волейболист с русскими корнями Женя Гребенников пошутил об отсутствии нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Спортсмен, который родился и вырос в Европе, выступает за французскую сборную, но играет и в петербургском "Зените", дал интервью изданию "Чемпионат.com".

"Я очень рад, что России нет, ха-ха!" — сыронизировал он, имея в виду отсутствие на Играх сильного конкурента для французов.

По словам Гребеникова, нага сборная точно захотела бы взять реванш после поражения в финале летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. В тот раз, напоминает Life.ru, французы не без труда победили российских волейболистов со счётом 3:2.

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Ранее сообщалось, что 17-летняя теннисистка из России Мирра Андреева и её напарница 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпиаде в Париже. В финале они уступили итальянскому дуэту.


Алексей Берковиц
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