Французский волейболист с русскими корнями пошутил об отсутствии россиян на Олимпиаде

Французский волейболист с русскими корнями Женя Гребенников пошутил об отсутствии нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Спортсмен, который родился и вырос в Европе, выступает за французскую сборную, но играет и в петербургском "Зените", дал интервью изданию "Чемпионат.com".

"Я очень рад, что России нет, ха-ха!" — сыронизировал он, имея в виду отсутствие на Играх сильного конкурента для французов.