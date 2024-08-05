Праздник позора на Олимпиаде-2024: Макрона обвинили в измене, россиянку засудили, в боксе разрешили бить девчонок В разгар главного спортивного праздника четырёхлетия не утихают скандалы. В новой подборке неприятных моментов от Life.ru: звёзды не сошлись у теннисистов, боксёров, гребцов на байдарках и даже лидера принимающей Игры страны. 4 августа, 21:11 Вокруг Олимпиады-2024 продолжаются скандалы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Олимпиада в Париже набирает свои обороты. Спортсмены вовсю разыгрывают медали и ставят рекорды. Однако скандалы продолжают преследовать Игры-2024. Расскажем подробнее о новых казусах во французской столице.

Российскую прыгунью на батуте Анжелу Бладцеву опустили на пятое место

Российская спортсменка Анжела Бладцева, выступившая на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева считалась главной фавориткой на золотую медаль в Париже. Однако в финале соревнований россиянка, выступающая в нейтральном статусе, стала лишь пятой. Бладцева залилась слезами от не самого лучшего своего выступления и очень низких оценок, а после её тренер Алексей Рожков обвинил судей.

"У нас очень большие претензии и вопросы к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня, при любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. Но это поймут профессионалы, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Да, она где-то не справилась с психологией — ну, молодая. В тройку она 100 процентов должна была войти даже с таким выступлением", — приводит слова тренера Sport24.

Французский тренер перепутал улицу и туалет

Франция вовсю старается сделать Игры достойными, но сами жители страны портят впечатление. Так одной олимпийской ночью тренеру Французской федерации гребли на байдарках и каноэ Гийому Берже приспичило в туалет. Терпеть он не мог, как и дойти до своего номера, поэтому решил помочиться прямо на улице на стену здания у всех на виду.

Полиция, увидев это, приступила к задержанию, но тренер начал оказывать сопротивление. Мужчина даже ударил одного полицейского кулаком по лицу. Прибывшие на помощь сотрудники службы безопасности также получили тумаков от крупного тренера. В итоге пришлось применять электроимпульсный пистолет, а потом надеть наручники на дебошира. Из сборной его, конечно же, сразу исключили.

Измена Макрона?

Жаркий поцелуй президента Франции Эмманюэля Макрона и министра спорта страны Амели Удеа-Кастера. Фото © Telegraph.co.uk

Французские СМИ продолжают активно обсуждать скандальную фотографию президента Эмманюэля Макрона с министром спорта страны Амели Удеа-Кастера. На снимке глава государства крепко прижимает бывшую теннисистку и целует её, а она обхватывает его за шею. Рядом ещё стоит в недоумении премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Французы не сомневаются, что Макрон может изменять жене Брижит, с которой они воспитывают троих детей, с министром спорта. Ведь о его неверности супруге давно ходят разные слухи.

Флаг СССР

Традиционно перед соревнованиями в телевизионной трансляции показывают мировые рекорды, которые участники потенциально могут побить на этой Олимпиаде. Так, во время турнира по метанию молота показали достижение Юрия Седых (86,74 м), которое он установил в 1986 году, а также Сергея Литвинова (84,80 м) из 1988-го.

При этом Седых указали верно с флагом СССР, а вот Литвинова представили под российским триколором. Хотя оба рекорда были установлены в период Советского Союза. Но на этой Олимпиаде уже не в первый раз путают флаги.

Тушите свет! Волейбольный матч Япония – США

Во время матча группового этапа турнира по волейболу между сборными США и Японии на арене внезапно погас свет. Почти две минуты все стояли в темноте и ждали продолжения матча. Позже проблема была решена, а спортсмены продолжили игру. Американские волейболисты, которых это в итоге не смутило, обыграли Японию со счётом 3:1 и вышли в плей-офф с первого места в группе.

Риск теракта

Французские стражи порядка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Во Франции опасаются террористических атак, а предпосылки к этому есть. Сначала вандалы устроили по всей стране перебои в работе телекоммуникационной системы. Они перерезали телефонные кабели, но, к счастью, мобильная связь почти не пострадала.

А сейчас в стране вводятся дополнительные меры безопасности на всех еврейских объектах. Власти Франции боятся нападений после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Рублёва захейтили из-за недобоксёрш

Не утихает скандал с участием в Олимпиаде двух боксёрш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, у которых высокий уровень тестостерона. Новая волна хейта началась после того, как Анджела Карини из Италии проиграла Хелиф и сразу объявила о завершении карьеры. Против боксёрш из Алжира и Тайваня уже выступили многие люди, даже те, кто далёк от спорта, например автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и американский предприниматель Илон Маск.

К ним присоединился и российский теннисист Андрей Рублёв, который, кстати, не поехал на Игры в Париж. В своих соцсетях он опубликовал такой пост: "Люди борются против всех видов насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, к детям... И вот теперь на самом большом и важном спортивном событии, Олимпийских играх, мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщину, бьёт женщину (говоря о том, что это равный бой), и никто это не останавливает. Если бы мужчина идентифицировал себя как ребёнка, разве его пустили бы на детский турнир по боксу? Этого я никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долго готовилась к этим соревнованиям".

Однако наш спортсмен за эту публикацию получил ещё больше хейта. Фанаты указали Рублёву, что Хелиф и Юйтин являются биологически женщинами, поэтому он не имеет права нападать на них. А также они припомнили ему дружбу с немецким теннисистом Александром Зверевым, который обвиняется в домашнем насилии.

Критика американками Олимпийской деревни

Американские теннисистки массово жалуются на условия проживания в Олимпийской деревне. На десять спортсменок выделили только две душевые комнаты, из-за чего постоянно нужно стоять в очереди. Несколько теннисисток не вытерпели и перебрались в отель.

А Симона Байлз, звезда спортивной гимнастики, посетовала в своих соцсетях на отсутствие кондиционеров в автобусах, которые везут спортсменов в жару на стадион. Из-за жары у Байлз быстро кудрявятся и пушатся волосы, несмотря на укладку. А ранее фанаты упрекнули её в плохом внешнем виде на Играх. Вот теперь известна причина этого.

Авторы Галина Глазко