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9 августа, 10:59

Российский каноист Захар Петров вышел в финал Олимпиады

Российский каноист Захар Петров. Обложка © VK / Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Российский каноист Захар Петров. Обложка © VK / Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Российский каноист Захар Петров получил путёвку в финал Олимпийских игр 2024 в Париже. В полуфинале спортсмен успешно преодолел дистанцию в 1000 метров, став третьим в своём заезде.

Для того чтобы попасть в финал Олимпиады Захару необходимо было попасть в топ-4. Финальный заезд каноистов пройдет сегодня, 9 августа, в 14:50 по московскому времени.

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Напомним, что 8 августа гребцы из России, к сожалению, упустили медаль Олимпиады. Алексей Коровашков и Захар Петров заняли 4-место. Теперь Россия активно болеет за нейтрального единичного каноиста.

Наталья Афонина
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