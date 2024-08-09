Российский каноист Захар Петров вышел в финал Олимпиады

Российский каноист Захар Петров получил путёвку в финал Олимпийских игр 2024 в Париже. В полуфинале спортсмен успешно преодолел дистанцию в 1000 метров, став третьим в своём заезде.

Для того чтобы попасть в финал Олимпиады Захару необходимо было попасть в топ-4. Финальный заезд каноистов пройдет сегодня, 9 августа, в 14:50 по московскому времени.