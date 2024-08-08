Российские канонисты упустили олимпийскую медаль на самом финише

Спортсмены приняли участие в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Упорно и до последнего парни шли к победе, но на последних минутах наверно уже просто устали. По итогу Коровашков и Петров заняли четвёртое место. Третье место определялось по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказался дуэт из Испании. Победу одержали представители Китая, а серебро завоевали гребцы из Италии.