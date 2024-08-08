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8 августа, 12:58

Российские канонисты упустили олимпийскую медаль на самом финише

Российские гребцы взяли 4 место на Олимпиаде-2024, упустив медаль на финише

Коровашкова и Петрова заняли 4 место на Олимпийских играх в Париже. Обложка © Прямая трансляция Олимпиады-2024

Коровашкова и Петрова заняли 4 место на Олимпийских играх в Париже. Обложка © Прямая трансляция Олимпиады-2024

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, не смогли получить медаль соревнований. Парни упустили бронзу, финишировав четвёртыми.

Финишный заплыв Коровашкова и Петрова на Олимпийских играх в Париже. Видео © Прямая трансляция Олимпиады-2024

Спортсмены приняли участие в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Упорно и до последнего парни шли к победе, но на последних минутах наверно уже просто устали. По итогу Коровашков и Петров заняли четвёртое место. Третье место определялось по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказался дуэт из Испании. Победу одержали представители Китая, а серебро завоевали гребцы из Италии.

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Напомним, что в прошлом заплыве спортсмены смогли показать лучший результат (1 минута 39,57 секунды). Именно поэтому они безоговорочно и вышли в финал. У российских атлетов были все шансы побороться за медали высшей пробы в данном виде спорта.

Наталья Афонина
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