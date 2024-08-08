Российские канонисты упустили олимпийскую медаль на самом финише
Российские гребцы взяли 4 место на Олимпиаде-2024, упустив медаль на финише
Коровашкова и Петрова заняли 4 место на Олимпийских играх в Париже. Обложка © Прямая трансляция Олимпиады-2024
Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, не смогли получить медаль соревнований. Парни упустили бронзу, финишировав четвёртыми.
Финишный заплыв Коровашкова и Петрова на Олимпийских играх в Париже. Видео © Прямая трансляция Олимпиады-2024
Спортсмены приняли участие в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Упорно и до последнего парни шли к победе, но на последних минутах наверно уже просто устали. По итогу Коровашков и Петров заняли четвёртое место. Третье место определялось по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказался дуэт из Испании. Победу одержали представители Китая, а серебро завоевали гребцы из Италии.
Напомним, что в прошлом заплыве спортсмены смогли показать лучший результат (1 минута 39,57 секунды). Именно поэтому они безоговорочно и вышли в финал. У российских атлетов были все шансы побороться за медали высшей пробы в данном виде спорта.